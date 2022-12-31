Глава Минэнерго заявил, что серьезных повреждений энергосистемы из-за российского обстрела удалось избежать 31 декабря, 17:56 Киевлянин убирает стекло в своей квартире после российского ракетного обстрела, 31 декабря (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 31 декабря, благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы из-за российских обстрелов.

На своей странице в Facebook Галущенко заверил, что энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения и сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.

Видео дня

Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.

Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.

По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.

Сейчас известно об одном погибшем (в Соломенском районе оккупанты убили пожилого мужчину) и 20 пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 14 из них госпитализировали, еще шестерым медики оказали помощь на месте.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).