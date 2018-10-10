30 миллионов гривен, пять областей: в Черновцах задержали банду грабителей-гастролеров

В Черновцах задержали участников банды грабителей, специализировавшихся на совершении разбойных нападений на валютчиков.

Как сообщили в Национальной полиции, задержанные обоснованно подозреваются в причастности к десяти разбоям на территории пяти областей - Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой. Во время нападений было похищено около 30 миллионов гривен.

По сообщению правоохранителей, пятерых преступников задержали 10 октября в Черновцах во время нападения на мужчину, который занимался валютными операциями. В результате пострадавший получил телесные повреждения, никто из прохожих не пострадал. У злоумышленников изъяли кастет, молоток, оружие, а также 860 тысяч гривен и 12 тысяч евро.

Смотрите также В Одессе во второй раз за неделю напали на инкассаторов: двое раненых, похищено 3 млн гривен

Установлено, что участники банды, большинство из которых ранее судимые за тяжкие преступления, имели четко определенные обязанности (слежение за жертвой, непосредственное совершение преступления и бегство). Против пострадавших они применяли пистолеты, молоток, кастеты и баллончики со слезоточивым газом. Побег с места преступления осуществлялся по заранее разработанному маршруту на машине с иностранной регистрацией.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Всем пятерым задержанным грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.