«Логики нет, а есть очень красивый шаг». Рейтерович прокомментировал новую инициативу Зеленского

2 ноября, 13:23
Инициативы власти в отношении Укрзализныци имеет предвыборный характер — Рейтерович (Фото: Укрзализныця/Facebook)

Инициативы власти в отношении Укрзализныци имеет предвыборный характер — Рейтерович (Фото: Укрзализныця/Facebook)

Автор: Власта Лазур

Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал в эфире Radio NV, почему считает анонсированную президентом Украины Владимиром Зеленским зимнюю программу, по которой украинцы смогут бесплатно воспользоваться поездками Укрзализныцей в пределах 3000 километров, популистской.

Игорь Рейтерович

политолог, политический консультант

Я видел вчера вечером уже пост нашего премьер-министра, она сказала, что эта идея будет реализовываться, но обоснование будет немножко позже. И мне, честно говоря, очень сложно это обоснование найти, потому что это фактически бесплатная раздача билетов, давайте так это назовем. Ты можешь, условно говоря, выбрать себе какие-то направления и по этим направлениям куда-то поехать.

Я вообще слабо себе представляю, как эта система может быть даже реализована на практике чисто с технической точки зрения. То есть, как люди [смогут этим воспользоваться]. Скорее всего, это какая-то отдельная карточка [должна быть], видимо, в Дии или где-то, с которой ты можешь списывать и заказывать эти билеты. У половины людей Дии нет, и это приложение не является обязательным.

Теги:   Радио NV Война России против Украины Владимир Зеленский Укрзализныця

