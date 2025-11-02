«Логики нет, а есть очень красивый шаг». Рейтерович прокомментировал новую инициативу Зеленского

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

Я видел вчера вечером уже пост нашего премьер-министра, она сказала, что эта идея будет реализовываться, но обоснование будет немножко позже. И мне, честно говоря, очень сложно это обоснование найти, потому что это фактически бесплатная раздача билетов, давайте так это назовем. Ты можешь, условно говоря, выбрать себе какие-то направления и по этим направлениям куда-то поехать.

Я вообще слабо себе представляю, как эта система может быть даже реализована на практике чисто с технической точки зрения. То есть, как люди [смогут этим воспользоваться]. Скорее всего, это какая-то отдельная карточка [должна быть], видимо, в Дии или где-то, с которой ты можешь списывать и заказывать эти билеты. У половины людей Дии нет, и это приложение не является обязательным.