В Донецкой области оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов, есть погибшие и пострадавшие

31 мая, 12:58
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Враг обстрелял Донбасс из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия. (Фото:Telegram/Новости полиции Донбасса)

Враг обстрелял Донбасс из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия. (Фото:Telegram/Новости полиции Донбасса)

30 мая российские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов в Донецкой области. В результате ударов со стороны РФ три человека погибли, четверо получили ранения.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области в Telegram.

Правоохранители отмечают, что враг обстрелял Донбасс из авиации, артиллерии, танков, стрелкового оружия.

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Под ударом оккупантов оказались Авдеевка, Бахмут, Торецк, Николаевка, Славянск, Нью-Йорк, Очеретино, Орловка, Нелиповка, Нетайлово, Травневе, Закотное.

«Разрушения получили 26 гражданских объектов — жилые дома, две школы, завод, аммиакопровод, критическая инфраструктура», — говорится в сообщении.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Донецкая область Война России против Украины

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