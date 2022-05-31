Оккупанты на Донбассе обстреляли 46 населенных пунктов: погибли три человека

31 мая, 04:56
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Обстрелы оккупантов на Донбассе (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

Обстрелы оккупантов на Донбассе (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

В понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они разрушили и повредили 39 гражданских объектов.

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Об этом сообщили в пресс-штабе ООС.

Среди поврежденных гражданских объектов: 33 жилых дома, школа, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин.

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Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

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В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, еще семь получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили восемь атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

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За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили один танк, четыре артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, два вражеских автомобиля.

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Редактор: Дарья Харченко

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