Оккупанты на Донбассе обстреляли 46 населенных пунктов: погибли три человека 31 мая, 04:56 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы оккупантов на Донбассе (Фото:facebook.com/JFTaskForce)

В понедельник, 30 мая, оккупанты обстреляли 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они разрушили и повредили 39 гражданских объектов.

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Об этом сообщили в пресс-штабе ООС.

Среди поврежденных гражданских объектов: 33 жилых дома, школа, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин.

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Вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских лиц, еще семь получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили восемь атак врага. На двух локациях продолжаются бои.

За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили один танк, четыре артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, два вражеских автомобиля.

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