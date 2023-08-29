Выжигают врага. Третья ОШБр показала, как ее танки заходят вплотную к лесополосе, где размещены позиции оккупантов — видео

29 августа, 07:58
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Танки заходят вплотную к лесополосе, где размещены позиции россиян (Фото:https://t.me/ab3army)

Танки заходят вплотную к лесополосе, где размещены позиции россиян (Фото:https://t.me/ab3army)

Третья отдельная штурмовая бригада показала, как ее танки заходят вплотную к лесополосе, где размещены позиции оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады в понедельник, 28 августа.

В ОШБр заявили, что выжигают врага.

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На видео видно, как танки Третьей штурмовой заходят вплотную к лесополосе, где размещены позиции оккупантов, а затем открывают огонь.

Видео дня

Кадры с GoPro и коптера наступательной операции 2-го штурмового и танкового батальонов бригады.

Гештаб ВСУ сообщал, что российская армия потеряла около 530 военных за предыдущие сутки. Общие потери России за время полномасштабного вторжения составляют 261 840 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Штурм Бахмут Война России против Украины

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