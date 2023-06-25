Бойцы 3-й ОШБр показали, как разгромили батальон 57-й мотострелковой бригады России — видео операции

25 июня, 14:07
Поделиться:
Бойцы показали детали операции по уничтожению российских оккупантов (Фото:Скриншот видео 3-я отдельная штурмовая бригада/Telegram)

Бойцы показали детали операции по уничтожению российских оккупантов (Фото:Скриншот видео 3-я отдельная штурмовая бригада/Telegram)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как громили 57-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду РФ, опубликовав видео в воскресенье, 25 июня.

Накануне командир 3 ОШБр Андрей Билецкий рассказал, что защитники разгромили 3-й батальон 57-й ОМСБр страны-агрессора: 30 оккупантов ликвидировали, десятки были ранены, еще почти десятерых — взяли в плен.

Видео дня

По его словам, «батальон фактически прекратил существование как организованная военная сила».

Читайте также:
Силы обороны подтвердили освобождение территорий в Донецкой области, оккупированных в 2014 году

В воскресенье, 25 июня, военные опубликовали видео с деталями операции, снятое на камеру go-pro бойцов первой роты первого механизированного батальона 3-й ОШБр.

На нем — кадры интенсивных боев, во время которых украинские военные взяли в плен раненого оккупанта. Ему оказали первую медицинскую помощь и вывели из зоны огня.

Внимание, на видео есть нецензурная лексика.

Как сообщил Билецкий, украинским военным удалось зачистить плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

24 июня заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны 24 июня начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Армия России Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X