Бойцы 3-й ОШБр показали, как разгромили батальон 57-й мотострелковой бригады России — видео операции 25 июня, 14:07 Бойцы показали детали операции по уничтожению российских оккупантов (Фото:Скриншот видео 3-я отдельная штурмовая бригада/Telegram)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как громили 57-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду РФ, опубликовав видео в воскресенье, 25 июня.

Накануне командир 3 ОШБр Андрей Билецкий рассказал, что защитники разгромили 3-й батальон 57-й ОМСБр страны-агрессора: 30 оккупантов ликвидировали, десятки были ранены, еще почти десятерых — взяли в плен.

Видео дня

По его словам, «батальон фактически прекратил существование как организованная военная сила».

В воскресенье, 25 июня, военные опубликовали видео с деталями операции, снятое на камеру go-pro бойцов первой роты первого механизированного батальона 3-й ОШБр.

На нем — кадры интенсивных боев, во время которых украинские военные взяли в плен раненого оккупанта. Ему оказали первую медицинскую помощь и вывели из зоны огня.



Внимание, на видео есть нецензурная лексика.

Как сообщил Билецкий, украинским военным удалось зачистить плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

24 июня заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны 24 июня начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.