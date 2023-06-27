Видео боевого задания. 3-я штурмовая бригада показала, как зачищала от россиян позиции на берегу канала Северский Донец — Донбасс

27 июня, 21:03
Поделиться:
Бои 3-й ОШБр за позиции на берегу канала Северский Донец — Донбасс (Фото:Скриншот из видео 3-я отдельная штурмовая бригада/Telegram)

Бои 3-й ОШБр за позиции на берегу канала Северский Донец — Донбасс (Фото:Скриншот из видео 3-я отдельная штурмовая бригада/Telegram)

3-я отдельная штурмовая бригада показала новое видео с позиций на берегу канала Северский Донец — Донбасс, откуда защитники Украины выбили оккупантов.

Соответствующее видео бригада опубликовала в Telegram.

На видео штурмовая бригада стрелковым и гранатометным огнем уничтожает врага.

«Плотным стрелковым и гранатометным огнем бойцы крыли врага, пока не услышали, что оккупанты сдаются», — говорится в сообщении.

Видео дня

Читайте также:
«Переломный момент». Интервью с командиром подразделения Terra 3-й бригады — о результатах боев возле Бахмута и нетривиальных тактиках

Боевую задачу по эвакуации собрата и надлежащую «встречу» оккупантов из 57-й мотострелковой бригады РФ, которые сдались в плен, выполнили бойцы третьей роты первого мехбата.

21 июня сообщалось, что 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ продвинулась в окрестностях Бахмута еще на 700 метров вглубь.

24 июня командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий сообщил, что бойцы 1-го механизированного батальона разгромили российских оккупантов и зачистили плацдарм на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс, а 3-й батальон 57-й гвардейской мотострелковой бригады «фактически прекратил существование».

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Донецкая область Оккупант Видео Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X