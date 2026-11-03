Спасатель возле поврежденного жилого дома в Днепре во время российского ракетного удара 3 ноября. (Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi)

Юрий Игнат, отвечающий за коммуникации в командовании Воздушных сил, сообщил NV ключевые подробности комбинированной ночной атаки россиян с применением баллистики, крылатых ракет и дронов.

После длительной паузы в ночь на 3 ноября россияне вновь нанесли комбинированный массированный удар по различным регионам Украины, хотя основной целью по-прежнему оставались объекты критической инфраструктуры.

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Об этом в комментарии NV рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ.

«Атакам подверглись разные регионы, — уточнил он. — Не только Киев — ведь за последний месяц мы привыкли к тому, что по Киевской области бьют в основном баллистикой. А сегодня были крылатые ракеты: атакованы Винницкая область, Днепр и так далее».