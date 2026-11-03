Удар десятками крылатых ракет и баллистикой: под атакой были Харьков, Днепр, Ровно, Хмельницкий, Винницкая область, среди целей — энергообъекты: главное
Последствия удара по Днепру 3 ноября 2026 (Фото: Александр Ганжа / Телеграм)
В ночь на вторник, 3 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.
NV следит за последствиями массированной комбинированной атаки России по Украине 3 ноября, в день промежуточных выборов в США.
08:33 В Днепре прогремели новые взрывы, перед этим мониторинговые паблики и Воздушные силы сообщали о крылатых ракетах курсом на Днепропетровскую область, в частности Днепр и Самар
08:19 Воздушные силы и мониторинговые паблики сообщают о новой группе крылатых ракет на востоке Украины
08:12 В Житомирской области в результате российской атаки вспыхнули пожары на территории объектов критической инфраструктуры в двух районах области. Огонь уже ликвидирован, спасатели показали последствия атаки.
08:10 В Винницкой области в результате ночных ударов РФ были повреждены энергообъекты и линии электропередач. Большая часть населённых пунктов области осталась без света. В регионе действуют графики почасовых отключений электричества, сообщил Винницкий областной совет.
07:44 Александр Ганжа, глава Днепровской ОВА, показал последствия ночных и утренних ударов по Днепру
По его данным, из-за утренней атаки пять человек получили ранения. Всех госпитализировали, двое мужчин 80 и 81 в тяжелом состоянии.
07:43 В Самарском районе Днепра РФ попала по ТЭЦ, жилому кварталу и отделу полиции, также повреждена больница, сообщил мэр города Борис Филатов
07:27 Отбой тревоги в Киеве
07:24 Новая тревога в Киеве из-за угрозы реактивных дронов.
07:22 В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по команде Укрэнерго введены экстренные отключения, сообщила компания ДТЭК.
07:15 Отбой тревоги в Киеве
07:12 Под утро Россия снова ударила по Днепру, попав по жилым домам.
07:04 По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов єРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, по которой в течение ночи был нанесен массированный удар, зокрема й балістикою, в том числе и баллистикой.
Николаевский Ванек уточняет, что основной целью ночного комбинированного удара по разным регионам Украины были «свет и тепло», то есть украинские энергообъекты.
06:46. Воздушные силы о движении ракет:
- ракеты из Кировоградской/Черкасской областей, курсом на Винницкую область;
- ракета на Запорожье с севера;
- ракеты в Винницкой области, курсом на Ладыжин;
- Ракета западнее Никополя, курс западный.
06:32. В Днепре гремят взрывы — Суспільне.
06:28. Воздушные силы обновили информацию о движении крылатых ракет:
- ракета на Запорожье с севера;
- ракеты в Николаевской области, курсом на Баштанку;
- ракета на Днепр с севера;
- ракеты на востоке Кировоградской области, курс западный;
- ракеты в Кировоградской и Николаевской областях продолжают движение в западном/северо-западном направлениях.
06:23. Число пострадавших в результате удара по медучреждению в Немышлянском районе Харькова возросло до 62 — Синегубов.
06:13. Воздушные силы о движении крылатых ракет:
- ракета проходит мимо Солёного в Днепропетровской области, курс западный;
- ракета проходит мимо Томаковки, курс северо-западный;
- ракета южнее Запорожья, курс западный;
- ракеты на востоке Полтавской области, курс южный;
- ракеты из Сумской области, курсом на Полтавскую область;
- Ракеты южнее Кропивницкого, курс западный.
06:08. Число пострадавших в Харькове возросло до 46 — Терехов.
«В результате попадания в медицинское учреждение в Немышлянском районе повреждено более 1000 окон в здании больницы и соседних многоэтажках», — отметил он.
06:07. Воздушные силы сообщают о движении баллистики на Киев и крылатых ракет в Харьковской области (курс на Полтавщину), а также в Днепропетровской области (курс на Кривой Рог и Пятихатки).
05:23. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА на Могилёв-Подольский и Тульчин;
- Реактивный БПЛА в Винницкой области курсом на Новоднестровск.
05:21. Число пострадавших в Харькове возросло до 25, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«По уточненной информации, в Немышлянском районе зафиксирован вражеский удар по переходу между корпусами одного из медицинских учреждений. Повреждены здание одного из медицинских отделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов и 10 легковых автомобилей», — отметил он.
По предварительной информации, 200 пациентов будут эвакуированы в другие медицинские учреждения.
05:00. 18 человек пострадали в Немышлянском районе Харькова в результате российского удара — начальник ОВА Олег Синегубов.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
04:55. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивный БПЛА в Одесской области курсом на Подольск;
- Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Кривое Озеро.
04:25. Реактивный БПЛА в Черниговской области, курс на Козелец — Воздушные силы.
04:14. Реактивный БПЛА над Запорожьем — Воздушные силы.
04:10. Реактивный БПЛА пролетает мимо Рогатина в Ивано-Франковской области, курсом на Львовскую область — Воздушные силы.
04:09. В результате удара по медучреждению в Харькове пострадали по меньшей мере четыре человека — Терехов.
По его словам, само здание сильно пострадало.
03:53. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА в Хмельницкой области курсом на Чемеровцы;
- реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Южноукраинск;
- БПЛА курсом на Гнивань/Сутиски.
03:35. Мониторинговые каналы сообщают об ударах по Змиевской, Ладыжинской, Криворожской и Приднепровской ТЭС.
Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет.
03:34. СМИ сообщают о новых взрывах в Харькове и Днепре.
03:26. Харьков под комбинированным ударом баллистики и КАБов — мэр Игорь Терехов.
03:25. Воздушные силы сообщили о движении ракет в сторону Харькова и Киева.
03:18. СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Винницкой области.
03:06. Угроза применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
02:57. СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком и Ровно.
02:54. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА во Львовской области курсом на Ходоров;
- БПЛА в Тернопольской области курсом на Теребовлю;
- БПЛА в Винницкой области курсом на Бар;
- БПЛА в Хмельницкой области курсом на Шепетовку;
- БПЛА в Житомирской области курсом на Звягель;
- БПЛА на юге Николаевской области курсом на Березанку.
02:45. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА курсом на Ровно;
- реактивный БПЛА в Ивано-Франковской области курсом на Галич/Бурштын;
- БПЛА в Тернопольской области курсом на Гримайлов;
- Реактивные БПЛА курсом на Запорожье с востока.
02:17. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА на юге Винницкой области, курсом на Вендичаны;
- БПЛА в Хмельницкой области, мимо Летичева, курс западный;
- БПЛА в Житомирской области курсом на Бердичев, Чуднов;
- БПЛА на Волыни, курс на Млинов.
01:42. Воздушные силы обновили информацию о движении беспилотников:
- БПЛА в Сумской области курсом на Шостку, Конотоп;
- БПЛА в Киевской области курсом на Белую Церковь, Киев, Бровары;
- БПЛА над Киевом.
01:23. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА мимо Чернобыльской зоны, курсом на запад;
- БПЛА курсом на Острог;
- БПЛА курсом на Погребище, Вороновицу, Пеньковку;
- БПЛА курсом на Ржищев, Кагарлык, Узин, Володарку, Белую Церковь;
- реактивные БПЛА в районе Киевского водохранилища.
01:21. В Шепетовском районе Хмельницкой области в результате атаки РФ повреждены окна многоквартирного жилого дома и легковой автомобиль, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
01:15. В Запорожье в результате атаки ранения получила 71-летняя женщина, сообщил глава ОВА Михаил Семикин.
«Один из частных домов частично разрушен. Еще несколько домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и осколками», — отметил он.
01:06. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в Житомирской области курсом на Довбыш, Чуднов, Коростышев, Черняхов;
- БПЛА в Киевской области курсом на Володарку, Ставище, Обухов, Мироновку;
- БПЛА в Хмельницкой области курсом на Шепетовку, Изяслав, Деражню;
- БПЛА над Полтавой.
00:47. В Запорожье в результате российской атаки загорелся частный жилой дом — ОВА.
Информация о раненых и последствиях уточняется.
00:43. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА курсом на Левков/Житомир;
- БПЛА курсом на Винницу;
- БПЛА курсом на Вендичаны.
00:27. Воздушные силы о движении БПЛА:
- реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области, курсом на Перещепино;
- БПЛА курсом на Козин, Васильков, Ржищев, Сквиру, Володарку;
- реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.
00:01. Воздушные силы о движении шахедов:
- БПЛА курсом на Нетешин;
- БПЛА курсом на Гайсин;
- БПЛА движется на Запорожье с севера.
23:50. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в Одесской области, проходит мимо Вилково, курс западный;
- БПЛА над Киевом;
- БПЛА курсом на Днепр с юга;
- БПЛА курсом на Килию;
- БПЛА курсом на Белую Церковь;
- Реактивный БПЛА курсом на Днепр с севера.
Также сообщается о пусках КАБ по Запорожской области.
23:32. БПЛА курсом на Киев с юга — Воздушные силы.
23:27. Воздушные силы о движении БПЛА:
23:25. В Дарницком районе Киева обломки БПЛА упали на открытой территории, горит трава, сообщил мэр Виталий Кличко.
Как сообщают Воздушные силы, сейчас движение ударных БПЛА фиксируют:
- в акватории Черного моря, курсом на Вилково;
- на востоке Киевской области, курсом на Переяслав, Кагарлык, Ржищев;
- в акватории Черного моря, курсом на Вилково и Татарбунары;
- в Черкасской области мимо Чигирина, курс северо-западный.
Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил, что страна-агрессор готовит новый массированный удар, прежде всего — по энергетике и логистике Украины.
Ранее в столице и области ввели аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также вследствие предыдущих обстрелов.
В ночь на 2 ноября Россия применила против Украины 193 ударных БПЛА типа Shahed, 75 из которых — реактивные. ПВО уничтожила 154 дрона, в том числе 58 реактивных, сообщили Воздушные силы. В Одесской области поврежден энергообъект, в Кировоградской — транспортное предприятие. Также последствия ночной атаки РФ фиксируются в Харьковской, Полтавской, Черкасской и других областях.