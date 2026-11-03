В ночь на вторник, 3 ноября, российские войска нанесли массированный удар по Украине с применением ударных беспилотников, десятков крылатых ракет, запущенных со стратегической авиации, а также баллистических ракет. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и Винницкой области.

NV следит за последствиями массированной комбинированной атаки России по Украине 3 ноября, в день промежуточных выборов в США.

08:33 В Днепре прогремели новые взрывы, перед этим мониторинговые паблики и Воздушные силы сообщали о крылатых ракетах курсом на Днепропетровскую область, в частности Днепр и Самар

Реклама

08:19 Воздушные силы и мониторинговые паблики сообщают о новой группе крылатых ракет на востоке Украины

08:12 В Житомирской области в результате российской атаки вспыхнули пожары на территории объектов критической инфраструктуры в двух районах области. Огонь уже ликвидирован, спасатели показали последствия атаки.

08:10 В Винницкой области в результате ночных ударов РФ были повреждены энергообъекты и линии электропередач. Большая часть населённых пунктов области осталась без света. В регионе действуют графики почасовых отключений электричества, сообщил Винницкий областной совет.

07:44 Александр Ганжа, глава Днепровской ОВА, показал последствия ночных и утренних ударов по Днепру

По его данным, из-за утренней атаки пять человек получили ранения. Всех госпитализировали, двое мужчин 80 и 81 в тяжелом состоянии.

07:43 В Самарском районе Днепра РФ попала по ТЭЦ, жилому кварталу и отделу полиции, также повреждена больница, сообщил мэр города Борис Филатов

07:27 Отбой тревоги в Киеве

07:24 Новая тревога в Киеве из-за угрозы реактивных дронов.

07:22 В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по команде Укрэнерго введены экстренные отключения, сообщила компания ДТЭК.

07:15 Отбой тревоги в Киеве

07:12 Под утро Россия снова ударила по Днепру, попав по жилым домам.

07:04 По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов єРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, по которой в течение ночи был нанесен массированный удар, зокрема й балістикою, в том числе и баллистикой.

Николаевский Ванек уточняет, что основной целью ночного комбинированного удара по разным регионам Украины были «свет и тепло», то есть украинские энергообъекты.

Реклама:

06:46. Воздушные силы о движении ракет:

ракеты из Кировоградской/Черкасской областей, курсом на Винницкую область;

ракета на Запорожье с севера;

ракеты в Винницкой области, курсом на Ладыжин;

Ракета западнее Никополя, курс западный.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:46 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

06:32. В Днепре гремят взрывы — Суспільне.

06:28. Воздушные силы обновили информацию о движении крылатых ракет:

ракета на Запорожье с севера;

ракеты в Николаевской области, курсом на Баштанку;

ракета на Днепр с севера;

ракеты на востоке Кировоградской области, курс западный;

ракеты в Кировоградской и Николаевской областях продолжают движение в западном/северо-западном направлениях.

06:23. Число пострадавших в результате удара по медучреждению в Немышлянском районе Харькова возросло до 62 — Синегубов.

06:13. Воздушные силы о движении крылатых ракет:

ракета проходит мимо Солёного в Днепропетровской области, курс западный;

ракета проходит мимо Томаковки, курс северо-западный;

ракета южнее Запорожья, курс западный;

ракеты на востоке Полтавской области, курс южный;

ракеты из Сумской области, курсом на Полтавскую область;

Ракеты южнее Кропивницкого, курс западный.

06:08. Число пострадавших в Харькове возросло до 46 — Терехов.

«В результате попадания в медицинское учреждение в Немышлянском районе повреждено более 1000 окон в здании больницы и соседних многоэтажках», — отметил он.

06:07. Воздушные силы сообщают о движении баллистики на Киев и крылатых ракет в Харьковской области (курс на Полтавщину), а также в Днепропетровской области (курс на Кривой Рог и Пятихатки).

05:23. Воздушные силы о движении БПЛА:

Реклама:

реактивные БПЛА на Могилёв-Подольский и Тульчин;

Реактивный БПЛА в Винницкой области курсом на Новоднестровск.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:23 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:21. Число пострадавших в Харькове возросло до 25, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По уточненной информации, в Немышлянском районе зафиксирован вражеский удар по переходу между корпусами одного из медицинских учреждений. Повреждены здание одного из медицинских отделений, остекление окон четырех многоэтажных жилых домов и 10 легковых автомобилей», — отметил он.

По предварительной информации, 200 пациентов будут эвакуированы в другие медицинские учреждения.

05:00. 18 человек пострадали в Немышлянском районе Харькова в результате российского удара — начальник ОВА Олег Синегубов.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

04:55. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивный БПЛА в Одесской области курсом на Подольск;

Реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Кривое Озеро.

04:25. Реактивный БПЛА в Черниговской области, курс на Козелец — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:25 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

04:14. Реактивный БПЛА над Запорожьем — Воздушные силы.

04:10. Реактивный БПЛА пролетает мимо Рогатина в Ивано-Франковской области, курсом на Львовскую область — Воздушные силы.

04:09. В результате удара по медучреждению в Харькове пострадали по меньшей мере четыре человека — Терехов.

По его словам, само здание сильно пострадало.

03:53. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА в Хмельницкой области курсом на Чемеровцы;

реактивный БПЛА в Николаевской области, курс на Южноукраинск;

БПЛА курсом на Гнивань/Сутиски.

03:35. Мониторинговые каналы сообщают об ударах по Змиевской, Ладыжинской, Криворожской и Приднепровской ТЭС.

Реклама:

Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет.

03:34. СМИ сообщают о новых взрывах в Харькове и Днепре.

03:26. Харьков под комбинированным ударом баллистики и КАБов — мэр Игорь Терехов.

03:25. Воздушные силы сообщили о движении ракет в сторону Харькова и Киева.

03:18. СМИ сообщают о взрывах в Днепре и Винницкой области.

03:06. Угроза применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:06 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:57. СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком и Ровно.

02:54. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА во Львовской области курсом на Ходоров;

БПЛА в Тернопольской области курсом на Теребовлю;

БПЛА в Винницкой области курсом на Бар;

БПЛА в Хмельницкой области курсом на Шепетовку;

БПЛА в Житомирской области курсом на Звягель;

БПЛА на юге Николаевской области курсом на Березанку.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:54 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:45. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА курсом на Ровно;

реактивный БПЛА в Ивано-Франковской области курсом на Галич/Бурштын;

БПЛА в Тернопольской области курсом на Гримайлов;

Реактивные БПЛА курсом на Запорожье с востока.

02:17. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА на юге Винницкой области, курсом на Вендичаны;

БПЛА в Хмельницкой области, мимо Летичева, курс западный;

БПЛА в Житомирской области курсом на Бердичев, Чуднов;

БПЛА на Волыни, курс на Млинов.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:17 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:42. Воздушные силы обновили информацию о движении беспилотников:

БПЛА в Сумской области курсом на Шостку, Конотоп;

БПЛА в Киевской области курсом на Белую Церковь, Киев, Бровары;

БПЛА над Киевом.

01:23. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА мимо Чернобыльской зоны, курсом на запад;

БПЛА курсом на Острог;

БПЛА курсом на Погребище, Вороновицу, Пеньковку;

БПЛА курсом на Ржищев, Кагарлык, Узин, Володарку, Белую Церковь;

реактивные БПЛА в районе Киевского водохранилища.

Реклама:

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:23 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:21. В Шепетовском районе Хмельницкой области в результате атаки РФ повреждены окна многоквартирного жилого дома и легковой автомобиль, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

01:15. В Запорожье в результате атаки ранения получила 71-летняя женщина, сообщил глава ОВА Михаил Семикин.

«Один из частных домов частично разрушен. Еще несколько домов и два автомобиля повреждены взрывной волной и осколками», — отметил он.

01:06. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в Житомирской области курсом на Довбыш, Чуднов, Коростышев, Черняхов;

БПЛА в Киевской области курсом на Володарку, Ставище, Обухов, Мироновку;

БПЛА в Хмельницкой области курсом на Шепетовку, Изяслав, Деражню;

БПЛА над Полтавой.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:06 3 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:47. В Запорожье в результате российской атаки загорелся частный жилой дом — ОВА.

Информация о раненых и последствиях уточняется.

Фото: Михаил Семикин/Telegram

00:43. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА курсом на Левков/Житомир;

БПЛА курсом на Винницу;

БПЛА курсом на Вендичаны.

00:27. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА на севере Днепропетровской области, курсом на Перещепино;

БПЛА курсом на Козин, Васильков, Ржищев, Сквиру, Володарку;

реактивный БПЛА из акватории Черного моря, курсом на Николаевскую область.

00:01. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА курсом на Нетешин;

БПЛА курсом на Гайсин;

БПЛА движется на Запорожье с севера.

23:50. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в Одесской области, проходит мимо Вилково, курс западный;

БПЛА над Киевом;

БПЛА курсом на Днепр с юга;

БПЛА курсом на Килию;

БПЛА курсом на Белую Церковь;

Реактивный БПЛА курсом на Днепр с севера.

Реклама:

Также сообщается о пусках КАБ по Запорожской области.

23:32. БПЛА курсом на Киев с юга — Воздушные силы.

23:27. Воздушные силы о движении БПЛА:









23:25. В Дарницком районе Киева обломки БПЛА упали на открытой территории, горит трава, сообщил мэр Виталий Кличко.

Как сообщают Воздушные силы, сейчас движение ударных БПЛА фиксируют:

в акватории Черного моря, курсом на Вилково;

на востоке Киевской области, курсом на Переяслав, Кагарлык, Ржищев;

в акватории Черного моря, курсом на Вилково и Татарбунары;

в Черкасской области мимо Чигирина, курс северо-западный.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:15 2 ноября 2026 года / Фото: alerts.in.ua

Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения сообщил, что страна-агрессор готовит новый массированный удар, прежде всего — по энергетике и логистике Украины.

Ранее в столице и области ввели аварийные отключения электроэнергии. В ДТЭК сообщали, что ситуация в энергосистеме столичного региона осложнилась, в частности из-за повторного удара РФ по ТЭЦ 30 октября, а также вследствие предыдущих обстрелов.

В ночь на 2 ноября Россия применила против Украины 193 ударных БПЛА типа Shahed, 75 из которых — реактивные. ПВО уничтожила 154 дрона, в том числе 58 реактивных, сообщили Воздушные силы. В Одесской области поврежден энергообъект, в Кировоградской — транспортное предприятие. Также последствия ночной атаки РФ фиксируются в Харьковской, Полтавской, Черкасской и других областях.