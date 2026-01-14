В среду, 14 января, в Киеве продолжаются экстренные отключения света . Как сообщили в ДТЭК, ситуация пока позволяет восстанавливать электроснабжение на три часа, однако отключения будут действовать по 10 часов.

«Время может меняться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузки сетей», — говорится в сообщении.

Энергетики предупредили, что если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария.

Реклама

Проверить, есть ли зафиксированная авария, можно в чат-боте или на сайте ДТЭК. Если нет, в ДТЭК советуют обратиться в ЖЭК или ОСББ — они проверят внутренние сети и при необходимости подадут заявку.

14 января в Минэнерго сообщали, что в Киеве и Киевской области из-за сложной ситуации в энергосистеме введены сетевые ограничения, а аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Ранее обнародованные графики отключений временно не действуют.

Утром 13 января в Киеве по команде НЭК Укрэнерго действуют аварийные отключения электроэнергии, вызванные повреждением инфраструктуры в результате ночной вражеской атаки. Кроме того, экстренные отключения введены в Бучанском районе Киевской области.

В ночь на вторник и утром 13 января Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область, а также другие регионы Украины шахедами и ракетами, как баллистическими, так и крылатыми.