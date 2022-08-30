Оккупанты перебрасывают 3-й армейский корпус в Харьковскую и Запорожскую области — Генштаб 30 августа, 19:13 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Российские оккупанты перебрасывают 3-й армейский корпус на временно захваченные территории в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ во вторник, 30 августа, в сводке по состоянию на 18:00.

«[Враг] продолжает перемещение части 3-го армейского корпуса на временно занятые территории Запорожской и Харьковской областей», — сказано в сообщении.



В Генштабе добавили, что оккупанты пытаются установить полный контроль над Донецкой областью и усиливают группировку своих войск на этом направлении, удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей; продолжают ракетные и авиаудары по гражданским объектам в Украине.

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Ранее аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали, что Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус.



Американский Институт по изучению войны (ISW) считает, что корпус не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

29 июля украинская разведка предупреждала, что россияне решили сформировать к середине августа 3-й отдельный армейский корпус — еще одну ударную группировку для войны против Украины.

По данным ГУР Министерства обороны, страна-террорист перебросила на временно захваченные территории до 5 тысяч наемников ЧВК Вагнера/Лига, которых использует как штурмовые отряды.

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