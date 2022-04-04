За прошедшие сутки было поражено шесть целей оккупантов, в том числе Ил-22 — воздушный пункт управления 4 апреля, 01:10 Цей матеріал також доступний українською ВСУ за сутки поразили восемь воздушных целей (Фото:Воздушное командование Восток)

В воскресенье, 3 апреля, Воздушные силы Украины поразили шесть целей оккупантов, среди которых Ил-22.

Об этом сообщает Командование воздушных сил.



«3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили две крылатые ракеты, один вертолет, два самолета (Су-34 и Су-35) и поразили самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления). Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что в самолете повреждены, разгерметизированы кабина и пилоты пригласили аварийную посадку на аэродроме Ростова», — говорится в сообщении.

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Ранее, НВ писал, что Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что 1 апреля российские оккупанты изменили тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточили основную активность на востоке Украины. Об этом сообщается в Facebook Командование Воздушных Сил.

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