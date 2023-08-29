По всей стране приспустят флаги. Сегодня День памяти защитников Украины 29 августа, 06:17 Символом Дня памяти защитников Украины является цветок подсолнечника (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

29 августа в Украине отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В этот памятный день украинцы чествуют военных и добровольцев, которые отдали свою жизнь за независимость Украины — по всей стране приспустят флаги и объявят общенациональную минуту молчания.

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Указ об утверждении Дня памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский подписал 23 августа 2019 года.

Дата 29 августа приурочена ко дню наибольших потерь украинской армии на Донбассе до полномасштабного российского вторжения — в этот день в 2014 году во время выхода по «гуманитарному коридору» в результате российских обстрелов российские войска уничтожили почти всю технику как в северной колонне Булава, так и в южной колонне Ветер. Погибло более 250 военных. Обстрел вели из танков, минометов, гранатометов, стрелкового оружия.

Такие действия России являются военным преступлением, поскольку вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, запрещающую «убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству».



Символом Дня памяти защитников является цветок подсолнечника, поскольку в августе 2014 года многие военные погибли в полях подсолнечника.