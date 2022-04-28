Макфол, Яценюк, Коболев и другие. На Киевском форуме по безопасности пройдет онлайн-дискуссия о консолидации мировой поддержки Украины
Киевский форум безопасности основан Фондом Арсения Яценюка Открой Украину (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)
В пятницу, 29 апреля, Киевский форум по безопасности организует экспертную дискуссию в рамках военного цикла Борьба за Украину, посвященного обороне государства от агрессии России и консолидации мировой поддержки Украины.
В центре внимания две темы: ужесточение международных санкций против России и подготовка плана экономического восстановления Украины, сообщили организаторы.
Среди обсуждаемых вопросов:
- насколько эффективно действует международный санкционный режим против России? Как ограничить и взорвать агрессивный потенциал Путина? Что ждет Россию?
- что нужно для полного энергетического эмбарго против России?
- какие приоритеты восстановления Украины? Как реализовать план восстановления для Украины? Как мы видим наше будущее?
Принять участие в дискуссии согласились:
- Майкл Макфол, посол США в России в 2011—14 годах, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета;
- Наталья Яресько, министр финансов Украины в 2014—16 годах;
- Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины в 2014—21 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014—16 годах, председатель Киевского форума безопасности;
- Данило Лубкивский, директор Киевского форума безопасности.
Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну, является ведущей международной платформой по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Трансляция начнется 29 апреля в 20:00 и будет доступна на украинском и английском языках.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.