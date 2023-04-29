Невероятная история Скоропадского. Как за полгода царский генерал изменил пророссийские взгляды и стал гетманом государства Украина 29 апреля, 15:33 NV Премиум Гетман Скоропадский инспектирует войска, окрестности Киева, май 1918 года (Фото:DR)

105 лет назад Украина при помощи европейских союзников впервые отразила нашествие московитов и получила гетманское государство, по устройству похожее на президентскую республику

«Наступило 29 апреля. Встал я нарочно позже обычного, чтобы меня оставили в покое, — писал в Воспоминаниях Павел Скоропадский о дне своего избрания гетманом в 1918 году. — Съезд открылся в 11 часов дня. Предполагалось, что 29 апреля я еще не поеду туда, потому что хотели в течение первого дня убедиться, насколько весь этот съехавшийся со всей Украины народ действительно подготовлен к перевороту, который мог закончиться далеко не так сравнительно хорошо, как это произошло на самом деле. Нужно было иметь людей, готовых защищать нашу идею».

Видео дня

Идея гетманства в голове самого Скоропадского сновала полгода. А за год до своего избрания, как он писал позже, не мог сказать хоть чего-то хорошего о революционных событиях в Украине весны 1917-го .

Генерал-лейтенант царской армии Скоропадский с января того же года командовал 34-м армейским корпусом — около 20 тыс. личного состава — на российско-австрийском фронте вблизи Коломыи. Шла Первая мировая война, и будущий гетман считал, что самостийные настроения Украинской Центральной Рады будут вредить делу победы.

В начале мая он как-то подвез по дороге одного из своих солдат, назначенного депутатом на первый Военный Украинский Съезд. Тот спросил мнение генерала, нужно ли теперь украинцам образовывать отдельные части. «Я ему ответил, что считаю это губительным с точки зрения нашего военного могущества, — вспоминал Скоропадский, — что переформирование воинских частей почти под огнем противника последнему на руку, что таким образом мы только разладим окончательно нашу армию».

Но уже в августе его корпус стал 1-м Украинским и перешел под управление Генерального секретариата — исполнительного органа Центральной Рады. С этого времени у будущего гетмана за довольно короткое время и сформировалось видение будущего Украины.



Гетман Павел Скоропадский/Hetman Pawlo Skoropadskyj https://www.youtube.com/watch?v=uZ-UaErJfGY

Мой отец Павел Скоропадский: полный вариант интервью с Еленой Отт-Скоропадской https://www.youtube.com/watch?v=jAX3e3fLgVg