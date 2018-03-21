28 обысков СБУ по Украине: правоохранители провели новые обыски и предупредили провокации в Чернигове

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Чернигове планировали провокации, чтобы нанести удар по имиджу страны - прокуратура АРК
Фото: прокуратура АРК

В Чернигове планировали провокации, чтобы нанести удар по имиджу страны - прокуратура АРК

В Чернигове правоохранителям удалось предотвратить антиукраинские акции с применением тротиловых шашек и гранат после того, как прокуратура АР Крым и СБУ провели шесть обысков в городе.

Следственные действия проходили дома у лиц, планировавших акции, которые были нацелены на нанесение вреда международному имиджу страны и дестабилизацию общественно-политической ситуации.

Деталей дела правоохранители не приводится.

Согласно сообщению, в результате обысков изъяли, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, георгиевские ленточки и российские флаги.

В прокуратуре напомнили, что 12 марта в рамках этого же расследования прокуратура АРК провела с СБУ провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве. Тогда правоохранители изъяли агитацию в поддержку аннексии Крыма, деньги, документы, содержащие информацию с ограниченным доступом, запрещенную продукцию, в том числе две гранаты и более 600 патронов различного калибра.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове