Защищая небо Украины. 28-летний летчик-герой из Прикарпатья погиб на войне

27 июля, 19:10
Александр Кукурба (Фото:Нижньовербізька сільська рада/Facebook)

Александр Кукурба (Фото:Нижньовербізька сільська рада/Facebook)

Во время боевых действий погиб 28-летний летчик, Герой Украины Александр Кукурба из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Нижневербижский селсовет в Facebook. Майор Кукурба был родом из села Верхний Вербиж, которое входит в громаду.

«Можем официально сообщить печальную новость о том, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г. р», — говорится в сообщении.

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Военнослужащий был начальником разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины.

27−29 июля в Нижневербежской общине объявили днями траура.

https://www.facebook.com/nwerbizhhromada/posts/426826306155017

28-летний летчик имеет звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (14 апреля 2022) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он также получил орден Богдана Хмельницкого II ст. (6 июля 2022) и орден Богдана Хмельницкого III ст. (22 марта 2022) — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

https://twitter.com/DimSel007/status/1399919396831776768
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Ивано-Франковск Прикарпатье Летчик

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