В субботу, 28 июня, Украина отмечает День Конституции , которая была принята 29 лет назад. Этот государственный праздник учрежден по случаю утверждения Основного закона Украины в 1996 году.

Обычно этот день является в Украине выходным (или выходной переносится на понедельник, если День конституции приходится на субботу или воскресенье). Однако из-за военного положения в Украине в 2025 году дополнительного выходного дня нет.

Реклама

День Конституции — это особый государственный праздник, поскольку он единственный, закрепленный в самой Конституции. В статье 161 Основного закона указано: «День принятия Конституции Украины является государственным праздником — Днем Конституции Украины».

В этом году украинской Конституции исполняется 29 лет. 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за ее принятие вскоре после 09:00 28 июня 1996 года. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь: Рада работала над окончательной редакцией Конституции весь день 27 июня и в ночь на 28 июня.

Документ вступил в силу со дня его принятия и заменил Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) 1978 года, по которой Украина жила почти пять лет после провозглашения независимости, с 1991 по 1996 год. То есть Рада приняла Конституцию Украины почти через шесть лет после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (16 июля 1990) и почти через пять лет после принятия Акта о провозглашении независимости Украины.

Действующая украинская Конституция состоит из 14 разделов (последний раздел Переходные положения при этом имеет номер ⅩⅤ, поскольку раздел Ⅶ Прокуратура был исключен законом Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия).

Уже в ее преамбуле закреплено немало важнейших для Украины государствообразующих принципов, в частности:



право украинского народа на самоопределение,



обеспечение прав и свобод человека и достойных условий его жизни в Украине,

подтверждение европейской идентичности украинского народа,

необратимость европейского и евроатлантического курса Украины,

стремление к развитию и укреплению демократического, социального, правового государства.

В Конституции Украины закреплена также жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для этого необходимо не менее двух третей голосов от конституционного состава Рады. Нельзя вносить изменения, которые отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства.

Кроме того, Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

В своем обращении по случаю Дня Конституции в первый год полномасштабной войны РФ президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую Конституцию «точкой развития, к которой мы дошли как государство и общество за века истории». Он подчеркнул, что нормой для украинцев является необходимость «защищать другие нормы», в том числе и конституционные. «Нам хорошо известен термин „демократия“, поэтому мы не знаем, что такое пятый срок [власти президента]. У нас право на протест, собрания и демонстрации — это конституционная статья, а у кого-то — уголовная», — подчеркнул Зеленский.

А в прошлом году президент напомнил, что в войне против Украины Россия атакует и основополагающие права украинцев, закрепленные в Конституции.

«Путин наносит удары не только по нашей земле. Ежедневно он бьет по конституционным свободам украинцев. Он стреляет и убивает наши права, он атакует неотъемлемое право на жизнь, развитие, достаток, право на собственный выбор. Все права наших детей. Все, гарантированные Конституцией Украины, права наших людей. Право всего нашего народа и нашей страны — это право на мир», — отмечал Зеленский в прошлогодней речи.

Именно поэтому каждый день украинского сопротивления, по его словам — «это борьба не только за наши суверенные территории, но и прежде всего за наши суверенные права, за наши человеческие права».

Предтечей Конституции Украины 1996 года был заключенный в 1710 году документ, вошедший в историю как Конституция Пилипа Орлика. Она считается первой европейской конституцией в современном ее понимании. В Конституции Пилипа Орлика было предусмотрено создание первой в Европе модели свободного, независимого государства, основанного на естественном праве народа на свободу и самоопределение. В документе определено понятие свободного народа, основы демократии и правосудия, а также антикоррупционные и социальные основы.