26%. За 5 лет процент жителей Закарпатья, выступающих за унитарную Украину уменьшился более чем в 3,5 раза — опрос Вчера, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Farernik/photographers.ua 8% закарпатцев видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины. Farernik/photographers.ua

Количество жителей Закарпатской области, которые выступают за унитарную централизованную Украину, опустилось до 26% с 91% в 2014 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

«В декабре 2014-го именно закарпатцы казались самыми большими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения, среди галичан таких было немногим более половины, среди буковинцев — чуть больше 2/3). Через пять лет именно среди жителей этой области оказалось меньше всего устойчивых унитарщиков — всего 26%. Их количество за эти годы уменьшилась более чем в три с половиной раза», — говорится в материале.

Так, 8% закарпатцев видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины.

За присоединение к Венгрии выступают 4% закарпатцев, что в 13 раз больше, чем в декабре 2014 года.

65% закарпатцев выступают за узаконивание права иметь второй паспорт, что на 8% больше, чем 5 лет назад.

На Буковине количество сторонников унитарной Украины за 5 лет сократилось с 69,7% до 32%.

За децентрализацию с расширением полномочий местного самоуправления и получением большей бюджетной самостоятельности в рамках унитарной Украины высказались 49,5%, в 2014 − 20,8%.

2,5% опрошенных жителей Буковины считают, что край должен присоединиться к Румынии. В декабре 2014-го таких было только 0,5%.

Жители Галичины отдавали предпочтение двум вариантам — в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции (47,3%) и в составе унитарной, но децентрализованной страны, предусматривающий расширение местного самоуправления и большую бюджетную самостоятельность регионов (39,8%).

Впрочем, количество сторонников как первого варианта, так и второго немного сократилось: в 2014-м их было 53,4 и 40,4% соответственно.

За пять лет также уменьшилось количество и сторонников присоединения Галичины к Польше: в 2014-м их было 2,8%, а в 2019-м — только 1,5%.

«В то же время, увеличилось количество сторонников независимости региона. В 2014-м их было только 0,2%. В 2019-м уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства», — говорится в материале.

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Всеукраинское исследование взглядов населения жителей трех регионов — Галичины (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области), Буковины и Закарпатья — проводилось КМИС с 22 по 30 апреля текущего года. Опрошено 800 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность — 5% для Галичины, 7,2% для Закарпатья и Буковины.