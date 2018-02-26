"26 минут сопротивления". Правозащитники и ПЕН-клуб США провели акцию под посольством РФ в Киеве

В понедельник, 26 февраля, возле здания посольства РФ в Киеве прошел митинг в поддержку украинских узников Кремля.

Как сообщает Крым. Реалии, акцию под названием "26 минут сопротивления" организовал Центр гражданских свобод совместно с ПЕН-клубом США (международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов).

По словам организаторов, мероприятие посвящено сопротивлению жителей Крыма его оккупации российскими войсками.

Именно в этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады полуострова состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины, участникам которого противостояли представители пророссийских сил.

При этом отмечается, что Кабмин Украины предлагает отмечать 26 февраля как День сопротивления Крыма российской оккупации.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде подготовили проект постановления, где поименно перечислены все украинцы, которых незаконно удерживает Россия.