Стоимость 25 систем Patriot, которые Украина хочет купить у США, составит не менее 46 млрд долларов (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)

Украина в случае договоренности с США о закупке 25 систем ПВО Patriot может получить первые батареи не ранее, чем через 12 лет. Их общая стоимость составит примерно 46 млрд долларов, говорится в анализе Defense Express в понедельник, 20 октября.

Сейчас стоимость Patriot, которые производит американская компания Raytheon, выросла и составляет более 1 млрд долларов. Причиной является дефицит этих систем, ограниченные мощности производства и политика Штатов относительно цен на вооружение для Европы.

Одна батарея Patriot неполного состава — с тремя пусковыми установками и с минимумом зенитных ракет — стоит не менее 1,85 млрд долларов. Таким образом 25 батарей будут стоить 46 млрд долларов, подсчитало Defense Express.

Но самой большой проблемой издание называет сроки выполнения заказа. Аналитики объясняют, что в очереди на покупку Patriot сейчас находятся Польша, Швейцария, Швеция, Румыния, Германия и Нидерланды.

Указанные европейские страны заказали или декларировали заказ ориентировочно на 35 батарей различного состава. Шесть из них были заказаны Германией и Нидерландами для компенсации поставок Украине. Еще есть швейцарский контракт на пять ЗРК Patriot, но он, как сообщается, уже подвинут в очереди ради Украины.

В то же время Польша вряд ли уступит свою очередь. Также трудно будет уговорить Румынию и Швецию из-за их близости к РФ, предполагает Defense Express.

Известно, что Польша в 2023 году заказала 12 батарей на 15 млрд долларов. Сроки поставки были объявлены до 2029 года. Учитывая этот период в шесть лет, выполнение заказов для Польши, Румынии и Швеции займет 12 лет.

Эксперты предполагают, что именно столько придется ждать Украине в случае заключения контракта с Raytheon, если ничего кардинально не изменится.

Инфографика: NV

19 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в США обсуждал возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot. По его словам, сложность заключается в том, что производитель Patriot имеет очередь из покупателей, но Белый дом может изменить очередность. Деньги на закупку ПВО могут поступить от использования замороженных российских активов.