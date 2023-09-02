Лишь 25% украинских школьников будут учиться полностью дистанционно — Лисовой

2 сентября, 00:34
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Оксен Лесной (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

Оксен Лесной (Фото:Оксен Лисовой / Facebook)

В новом учебном году только четверть школьников будут учиться полностью удаленно. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона Единые новости.

«Сегодня из 3 млн 951 тыс. школьников очно будут учиться 45% школьников, 30% в смешанной форме и только 25% совсем дистанционно. Когда мы говорим о дистанционном образовании, мы понимаем, что оно удобное, оно безопаснее в определенной степени, чем очное обучение», — сказал Лисовой.

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При этом он отметил, что удаленное обучение не позволяет получить многих знаний и навыков, а также не способствует психосоциальному развитию ребенка. В частности, по данным, министра, дистанционное образование снижает мотивацию учеников.

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«Мотивация учеников, которые учатся дистанционно, ниже, чем мотивация учеников, которые учатся очно. Также наши исследования показывают, что, например, в сельских регионах дети, которые учатся дистанционно, показывают худшие результаты. Поэтому, мы понимаем, что возвращение к очному обучению является безальтернативным», — подчеркнул он.

Исследование, на которое ссылается Лисовой, было проведено Министерством образования — в нем было задействовано, по словам главы ведомства, более 200 тыс. школьников.

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Также министр сообщил, что укрытия оборудованы в 76% учебных заведений Украины.

Ранее стало известно, что Министерство образования утвердило типовую программу, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента для детей, находящихся за рубежом и обучающихся в местных школах.

Теги:   Школа Министерство образования Оксен Лисовой

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