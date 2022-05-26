ВСУ за сутки истребителями сбили две крылатые ракеты оккупантов 26 мая, 01:46 Цей матеріал також доступний українською 25 мая оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами (Фото:facebook.com/kpszsu)

В сутки, 25 мая, Воздушные силы ВСУ сбили пять БпЛА Орлан-10. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.



Отмечается, что авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты оккупантов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое украинской противовоздушной обороной.

Видео дня

25 мая оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

Около 20 часов с территории РФ были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам ВСУ на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями воздушных сил.

« Ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. На этот раз — поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных Сил сбивают 5 БпЛА типа Орлан-10», – отмечается в сообщении.

За сутки уничтожено: пять БпЛА ( Орлан-10), две крылатые ракеты; 10 единиц легкой бронированной техники.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.