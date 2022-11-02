ОККО и «Повернись живим» приобретут на 325 миллионов гривен разведкомплексов ШАРК для ВСУ
ОККО
Сеть АЗК ОККО и Фонд компетентной помощи армии «Повернись живим» положили начало совместной инициативе «ОКО ЗА ОКО», цель которой закупить 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов «ШАРК» стоимостью 325 миллионов гривен на нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом идет речь на сайте инициативы.
Начиная с 1 ноября 2022 года, сеть ОККО будет перечислять по 1 гривне с каждого проданного литра топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL на закупку разведкомплекса «ШАРК». Для дополнительных донатов можно использовать специальный счет инициативы.
«ШАРК» — это новейшая разработка от украинской компании «Укрспецсистемс» с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач.
Как сообщил маркетинг-директор сети АЗК ОККО Василий Дмытрив, цель инициативы — месть украинцев врагу.
Как сообщили в «Повернись живим», в рамках проекта будут приобретены не просто разведывательные беспилотники.
В свою очередь, директор Фонда «Повернись живим» Тарас Чмут отмечает, что наземная станция управления в виде укомплектованного полноприводного авто поможет пилотам выбирать лучшие точки для взлета, а новейшие алгоритмы работы программ БПЛА «ШАРК» обеспечат комплексу лучшую работу в условиях радиоэлектронной борьбы.
В рамках инициативы планируется передать ВСУ:
- 75 БПЛА;
- 25 пусковых установок;
- 25 проходных авто, оборудованных пунктами управления.
Приобретенные с помощью украинцев комплексы Фонд распределит, основываясь на текущей ситуации на фронте и рекомендациях Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.
ОККО с первых дней войны помогает тем, кто защищает страну и восстанавливает ее. На разные проекты компания уже выделила более 138 миллионов гривен. Проект «ОКО ЗА ОКО», запускаемый вместе с Фондом компетентной помощи армии «Повернись живим», еще один последовательный шаг в этом направлении.