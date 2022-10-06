25 азовцев, которые были ранены и эвакуированы вертолетами из Мариуполя, стали в строй — и.о. командира Азова 6 октября, 12:21 Майор Никита Надточий является одним из вернувшихся в строй азовцев после ранения (Фото:скриншот трансляции НВ)

Исполняющий обязанности командира полка Азов майор Никита Надточий сообщил во время онлайн-пресс-конфенции на НВ, что 25 азовцев, которые были ранены и эвакуированы вертолетами из Мариуполя, вернулись к исполнению обязанностей.



По словам Надточия, они «встали в строй и выполняют боевые задания».

Сам майор Надточий, по его словам, один из этих бойцов.

«Полк Азов имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения», — добавил он.

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И.о. командира Азова отметил, что за время выполнения боевых задач в полку Азов есть потери личного состава и техники, но потери противника в разы больше.