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24 вражеских обстрела в зоне ООС: один украинский военный ранен

Вчера, 07:41
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24 вражеских обстрела в зоне ООС: один украинский военный ранен - фото

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Иллюстративное фото

За последние сутки в зоне ООС боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Водяное, Лебединское, Пищевик, Тарамчук, Широкино, Южное, Попасная, Новгородское, Золотое-4, Станица Луганская и Авдеевка.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Теги:   Война на Донбассе ООС

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