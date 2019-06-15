24 вражеских обстрела в зоне ООС: один украинский военный ранен
За последние сутки в зоне ООС боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Боевики также обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали Марьинка, Павлополь, Красногоровка, Гнутово, Водяное, Лебединское, Пищевик, Тарамчук, Широкино, Южное, Попасная, Новгородское, Золотое-4, Станица Луганская и Авдеевка.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.