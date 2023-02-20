Воздушные силы готовы к любым возможным провокациям оккупантов 24 февраля — Игнат 20 февраля, 21:19 Как отметили в ОК Юг, к новому ракетному удару нужно быть готовыми постоянно (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные будут готовы отреагировать на любые возможные "провокационные действия" России, которые могут произойти 24 февраля в день годовщины российского полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии CNN.

Чиновник не уточнил, о каких угрозах может идти речь. Он подчеркнул, что 23, 24 или 25 февраля Воздушные силы будут готовы реагировать на любые «провокационные действия».

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«На дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, наша работа — быть всегда готовыми», — сказал Игнат.

18 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия РФ сосредоточила примерно 450 самолетов и 300 вертолетов на своих западных авиабазах, что в 200 километрах от границы нашей страны. Однако массированный воздушный удар по Киеву «маловероятен».