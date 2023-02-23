Шторм в Черном море может повлиять на планы РФ по ракетному обстрелу Украины 24 февраля — Гуменюк 23 февраля, 18:40 Наталья Гуменюк (Фото:Скриншот единого телемарафона/Youtube)

Шторм в Черном море может помешать планам оккупантов нанесли массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения, сообщила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«О сакральности дат мы говорили неоднократно и подчеркнем, что определенный символизм они несут, но мы говорили и о том, что не нужно зацикливаться именно на 23−24 февраля», — сказала она в эфире телемарафона.

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Она отметил, что погодные условия влияют на активность авиации и активность ракетоносителей в Черном море.

«В частности, в настоящее время, пока идет шторм, ракетоносители заведены в пункты базирования, что может быть не только поводом для укрытия в бухтах, но и временем для переснаряжения. Поэтому мы продолжаем следить, мы продолжаем отслеживать их активность», — подчеркнула Гуменюк.

По ее данным, в Черном море находятся только четыре корабля, которые проводят разведывательную деятельность. Она добавила, что ситуация с отсутствием ракетоносителей в море может измениться в течение одного часа, а для подготовки такого ракетоносителя нужно 2−3 часа для выхода на боевое дежурство.

Отвечая на вопрос относительно прогнозов погоды в Черном море, Гуменюк сообщила, что он не критический для оккупационных войск.

«Это от 2 до 4 баллов шторм. Если не будет дополнительных тектонических процессов, которые могут существенно повлиять на волнение моря, то прогноз погоды говорит о том, что выход ракетоносителей абсолютно возможен. Применение ракет с моря не исключено», — отметила она.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее говорил что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину Россия планирует нанести небольшой ракетный удар.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.

По данным Воздушных сил, Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.