Массированной атаки сотнями самолетов 24 февраля не будет — Игнат 21 февраля, 17:01 Украинская противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля не будет массированной атаки врага сотнями самолетов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война. Сейчас существует высокоточное оружие», — сказал он.

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Он объяснил, что на российский аэродромах находится приблизительно такая же группировка авиации врага, как и в начале полномасштабного вторжения, поскольку россияне дополняют утраченную технику.

«Если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то это с другой оперы. Понятно, что такого не будет», — заявил Игнат.

Спикер добавил, что украинская противовоздушная оборона усилена современными западными комплексами и «легкой прогулки в украинском небе никто не даст».

18 февраля представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что армия РФ сосредоточила примерно 450 самолетов и 300 вертолетов на своих западных авиабазах в 200 километрах от границы нашей страны. Однако массированный воздушный удар по Киеву «маловероятен».

20 февраля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23−24 февраля.