52 недели борьбы. Десять главных цифр по итогам первого года полномасштабного вторжения РФ — инфографика NV 24 февраля, 08:49 Сюжет Украинские военные на линии фронта в Донецкой области, февраль 2023 (Фото:Reuters)

12 месяцев полномасштабного вторжения России вписали в мировую и украинскую историю ошеломляющие цифры: от масштабов потерь врага до размаха его преступлений.

NV напоминает о важнейших цифрах по итогам первого года полномасштабного российского вторжения, раскрывающих масштаб этого исторического вызова для Украины.

1. Потери России за год вторжения превысили потери США в Первой мировой

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По данным Генштаба ВСУ, за первый год российского вторжения в Украине было ликвидировано около 146 тыс. оккупантов. Это значительно больше, чем совокупные потери США в Первой мировой войне, где погибло 116 516 американцев (из них 53,4 тыс. — боевые потери, 63, 1 тыс. — небоевые, в основном из-за эпидемии гриппа в Европе).

Это также вдвое больше, чем потери американцев за восемь лет участия США во Вьетнамской войне. Война во Вьетнаме продолжалась 20 лет: с ноября 1955 по апрель 1975 года. США активно участвовали в боевых действиях с 1965 по 1973 год, за это время американская армия потеряла в этой войне около 58,3 тыс. солдат (включая 47,4 тыс. прямых боевых потерь).

Кроме того, по данным украинского командования, только в битве за Соледар Россия потеряла примерно столько же людей, сколько в двух Чеченских войнах. Во время первой «кампании» в Чечне 1994−1996 годов РФ потеряла, по официальным данным, около 6 тыс. погибших и пропавших без вести (хотя Комитет солдатских матерей заявлял о 14 тыс.). Во время второй чеченской войны (самое упорное противостояние продолжалось в 1999—2000 годах, движение сопротивления до 2009-го) погибло не менее 7,4 тыс. российских военных.

Число убитых в Украине российских оккупантов уже в разы превышает потери СССР в Афганистане за 10 лет войны (1979−1989). По официальным данным советской власти, погибли около 15 тысяч советских военнослужащих, были ранены около 54 тыс. человек. Однако подсчеты западных специалистов оценивают количество погибших военных СССР в 26 тыс.

В преддверии годовщины вторжения темпы потерь РФ достигли рекордных отметок: за первые две недели февраля 2023 года в Украине ежедневно погибали в среднем по 800 российских военных, в отдельные дни — более 1 тыс. оккупантов в сутки.



2. Армия РФ потеряла в Украине как минимум половину своих танков

Не менее поразительны потери российской техники в полномасштабной войне против Украины. По данным мониторинговой группы Oryx, которая фиксирует лишь те потери техники, которые может подтвердить визуально, Россия потеряла за год вторжения более 1000 танков. Еще около 550 российских танков захватили ВСУ. В Oryx напоминают, что Россия начала большую войну с примерно 3000 пригодных к эксплуатации танков, поэтому потеряла уже по крайней мере половину из них по самым скромным оценкам. Схожие данные параллельно озвучил Пентагон: там подтвердили, что РФ потеряла около половины своих боевых танков в войне против Украины.



В февральском докладе The Military Balance 2023 года британского Международного института стратегических исследований (IISS) уточняется, что в Украине было уничтожено около 50% довоенного российского парка новейших танков — современных Т-72Б3 и Т-72Б3М. Теперь, чтобы компенсировать потери, РФ снимает с хранения старые танки.

При этом реальное количество подбитых танков РФ может быть ближе к 2 000, отмечают в мониторинговой группе Oryx, тогда как Генштаб ВСУ представляет еще большую цифру: 3,3 тыс. уничтоженных или захваченных российских танков.

3. РФ оккупирует около 16,5% территории Украины — в полтора раза меньше, чем ей удалось захватить сначала

В марте 2022 года, когда Россия частично захватила северные регионы Украины, оккупанты контролировали примерно 24,4% украинской территории (включая захваченные ранее земли Донбасса — это около 6,45% земель Украины). Однако успешные осенние контрнаступления и упорная оборона тяжелых участков фронта помогли ВСУ вернуть под контроль Украины значительное количество территорий уже за первый год вторжения. В конце 2022 г. Россия, по подсчетам международных аналитиков, контролировала 16,55% территории Украины.

4. Длина активной линии фронта в Украине составляет 1500 км

В начале 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что защитники Украины сдерживают врага на сухопутном участке протяженностью 3786 км, тогда как длина активной линии фронта составляет около 1500 км.

Для сравнения, полторы тысячи километров фронта — это больше, чем протяженность границы России с Финляндией (1 340 км) или Испании с Португалией (1 214 км).

1500 км — это также примерно двойное расстояние пути от Киева до Варшавы (788 км) и больше, чем расстояние от столицы Украины до Берлина (1 205).

Инфографика: NV

5. Россия убила не менее 9 тыс. гражданских украинцев

По состоянию на конец февраля 2023 года Офис Генпрокурора подтвердил гибель не менее 9655 гражданских жителей Украины в результате боевых действий с начала вторжения. Среди них — 461 погибший ребенок.

Ранения за первый год вторжения получили 12 829 человек, из которых 927 — дети.

Cхожие данные обнародовало Управление верховного комиссара ООН по правам человека, где смогли установить точные данные о гибели как минимум 8 тыс. украинцев и ранения еще 13 287 человек в результате развязанной Россией большой войны.



В то же время в своих сводках мониторинговая миссия ООН постоянно отмечает, что фактические цифры жертв агрессии РФ, вероятно, намного выше, поскольку неуточненной остается информация об убитых мирных жителях на многих оккупированных территориях Украины, в частности в таких крупных городах как Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где сообщалось о многочисленных жертвах среди мирного населения. По оценкам мэрии Мариуполя и представителей полка Азов, защищавших город, в результате российской осады и уничтожения Мариуполя там могли погибнуть 20−25 тыс. жителей города.

6. Россия нанесла по Украине около 5 тыс. ракетных ударов

Почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по объектам в Украине — такой итог года озвучил 23 февраля Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Еще почти 1,1 тыс. ударов Россия нанесла с использованием БПЛА, сообщил в Генштабе.

Всего, по данным Офиса Генерального прокурора, за первый год широкомасштабной агрессии в Украине задокументировано более 71 тыс. военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных Россией (в настоящее время их как минимум 71 095).



Удары по гражданской инфраструктуре, казни, пытки и сексуальное насилие, принудительная депортация взрослых и детей — именно из-за подобных преступлений Европейский парламент в ноябре 2022 года принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. В документе были «решительно осуждены военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные РФ и ее приспешниками».



7. В странах Европы вынуждены скрываться от войны 8 млн украинцев

Количество украинцев, выехавших в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, в настоящее время достигает 8,09 млн человек. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Из них 4,8 млн украинцев официально оформлены как беженцы по программам временной защиты. Больше всего украинцев приютили Польша (около 1,5 млн переселенцев) и Германия (приблизительно 1 млн украинцев).

Всего с 24 февраля было зафиксировано более 18,8 млн пересечений границы на выезд из Украины и около 10,4 млн — на въезд.

8. После года войны минами и снарядами загрязнено от 20% до 40% территории Украины

По оценке специалистов неправительственной организации Mines Advisory Group, более 40% территории Украины загрязнены минами и снарядами. Такую цифру за несколько недель до годовщины вторжения озвучила представительница организации Екатерина Темплтон. По ее словам, масштаб взрывоопасного загрязнения настолько велик, что превосходит даже показатели Сирии или Афганистана. Поэтому российское вторжение превратило Украину в наиболее заминированную страну в мире.

Украина приводит несколько более низкие цифры: в декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил, что речь идет о более чем 170 тыс. кв. км загрязненной взрывчаткой территории (28% от общей территории Украины). Зеленский также признал минный террор России «еще жестче и подлее ракетного — потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО».

Инфографика: NV

Даже деоккупированные территории Украины остаются опасными после вытеснения российских сил: украинские защитники обнаруживают растяжки и мины-ловушки, неразорвавшиеся снаряды, противотанковые мины. Чтобы обезопасить украинцев от рисков, связанных с минной опасностью, в конце первого года вторжения была создана интерактивная карта территорий, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами. Загрузить ее можно также для Android и для IOS.

9. За год вторжения Россия нанесла Украине ущерб на $138 млрд

В конце января 2023 года аналитики Киевской школы экономики (KSE) обнародовали обновленные подсчеты общей суммы прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения — сейчас это $137,8 млрд.

Из них ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в $54 млрд. В Украине повреждено или разрушено около 150 тыс. жилых домов.

Сумма ущерба в образовательной сфере достигла $8,6 млрд. В результате боевых действий уже повреждено или разрушено более 3 тыс. образовательных учреждений, среди них: 1,4 тыс. — среднего образования, 865 — дошкольного, 505 — высшего образования.

Ущерб, нанесенный сферам культуры, спорта и религии, оценивается в $2,2 млрд. Повреждены или уничтожены более 1,3 тыс. заведений культуры, спортивных заведений, объектов туризма и религиозных объектов.

10. 93% украинцев верят в победу, самое памятное событие года — оборона Мариуполя

В конце 2022 г. Фонд Демократические инициативы им. И. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова провел опрос, доказавший, что после почти года полномасштабной войны украинцы непоколебимы в вере в победу и готовности противостоять агрессору дальше.

Как выяснили социологи, 93% украинцев верят в победу Украины в войне, в то время как сомневается в ней только 3% опрошенных. По сравнению с августом уверенность украинцев в победе не изменилась, несмотря на осенне-зимнюю кампанию ракетного террора России.

В ответ на вопрос о том, стоит ли идти на компромиссы с Россией ради прекращения войны, только 7,8% респондентов выбрали вариант о том, что ради мира следует идти на любые компромиссы. В то же время почти 62% украинцев считают, что война может прекратиться только в случае победы, а еще 18,1% респондентов отметили, что «можно идти на компромиссы, но не на все».

Данные другого опроса КМИС, проведенного в феврале 2023, еще более показательны: абсолютное большинство украинцев (87%) не готово к каким-либо территориальным уступкам, даже если это будет означать продолжение войны. При этом лишь 9% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Отвечая на вопрос о наиболее памятных военных событиях первого года вторжения РФ, опрошенные Центром Разумкова украинцы назвали оборону Мариуполя (39%). Респонденты могли выбрать не более трех ответов, среди важных событий большой войны также отметили освобождение Херсона (37%) и изгнание российских войск из Черниговской, Киевской и Сумской областей (33%).