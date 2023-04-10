«Залужный делал свое дело». 10 впечатляющих фактов о первом дне большой войны из материала УП 10 апреля, 16:47 Майдан в первые дни полномасштабного вторжения (Фото:Reuters)

Уже в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года часть руководства Минобороны Украины, включая Алексея Резникова, могла оказаться в плену россиян в Гостомеле.

Об этом идет речь в подкасте и материале Украинской правды, которая реконструировала события 24 февраля 2022 — первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Для этого журналисты УП пообщались с:

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министром обороны Украины Алексеем Резниковым;

тогдашним министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым ( ныне глава НАК Нафтогаз);

ныне глава НАК Нафтогаз); тогдашним министром инфраструктуры Александром Кубраковым ( ныне вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры);



ныне вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры); спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком;

народным депутатом, лидером Европейской солидарности Петром Порошенко.

Также в материал включены воспоминания президента Украины Владимира Зеленского, главы ОП Андрея Ермака, народного депутата от фракции Голос Сергея Рахманина из более ранних интервью.

NV собрал самые интересные факты, которые стали известны из этого материала.

1 «Сфокусированый, как всегда»: как командовал войсками Залужный. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что утром 24 февраля он должен был организовать поездку на Донбасс для министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Они прилетели в Киев накануне и в 8:00 должны были вылететь из Жулян на восток Украины. Однако после 4:00 утра Резников получил звонок о вторжении от главнокомандующего ВСУ. «Беру трубку, вижу, что Залужный. Слушаю. Он говорит: «Алексей Юрьевич, они напали», — вспоминает Резников.

Он немедленно отправился в Минобороны, где, по его словам, в 5 утра все были в полной боевой готовности — от вооруженных и одетых в бронежилеты дежурных, которые уже начали обустраивать боевые позиции, до самого Залужного. «Принимались доклады соответствующих командиров по разным направлениям: что происходит, где, в каком направлении. Принимая доклады, давали ответную реакцию. Докладывают: „То-то и то-то происходит, мы делаем то-то“. Окей. Если Залужный видел, что, например, нужна поддержка арты, идет колонна, он набирает отвечающего за арту. Говорит: „Можешь нанести поражение?“. „Да, коммуницируй“. Шло реальное живое управление войсками. Через все средства: вот все виды телефонов, которые вам известны. У нас есть спецсвязь наша, военная, есть телефоны защищенные, а есть просто обычные мессенджеры, которые вам все известны — они все были использованы», — рассказал министр. По его словам, Валерий Залужный «был сфокусирован и собран всегда, с тех пор как я с ним познакомился». «Поэтому он таким и оставался. Для него ничего не изменилось. Он готовился всю жизнь к этому нападению, и вот этот момент настал. Залужный просто делал свое дело. И это дает всегда такую уверенность», — вспомнил Резников, добавив единственный факт: что «много матов, конечно, были включены в команды». «Когда шла команда „Стреляй!“, то она звучала немного другими словами», — сказал он.

2 Нардеп-«хайпожер», из-за которого пришлось перенести срочное заседание Рады. Когда утром 24 февраля народные депутаты в партийных чатах начали договариваться о проведении заседания парламента, чтобы ввести военное положение и объявили мобилизацию в Украине, то из соображений безопасности они решили сначала собраться не в сессионном зале, а в помещении под скульптурой Родины-матери. Однако, когда часть депутатов уже начала съезжаться туда, эти планы пришлось изменить, рассказал спикер Руслан Стефанчук. «Приехали лидеры фракций и групп. И один из больших „хайпожеров“ начал включаться на видео, что вот я иду туда, у нас заседание будет в Родине-матери. Мы все это увидели и решили, что нет, все же будем собираться в Верховной Раде на Грушевского, 5», — вспоминает Стефанчук. Поэтому заседание традиционно прошло под куполом парламента. Оно длилось около 10 минут, Стефанчук не стал его закрывать формально — такое решение должно было обеспечить парламенту юридическую возможность работать где угодно и при любом развитии событий, даже если бы Киев был окружен. «Я вас очень прошу, при необходимости мы должны быть готовы немедленно собраться в определенном месте в определенное время и работать ради украинского государства. Кто уехал — тот предатель. Уважаемые коллеги! Слава Украине!» — завершил Стефанчук заседание, в соответствии с его стенограммой, полученной УП.

3 Депутаты ОПЗЖ в Раде были ошеломлены вторжением. Об этом факте УП собрала несколько свидетельств. «Я их не замечал. Тише воды, ниже травы! Головы не подняли, не квакнули, не кукаркнули», — вспоминает Петр Порошенко. Стефанчук тоже подтверждает, что в тот день пророссийские депутаты выглядели, мягко говоря, шокированными: «Мне сложно оценивать их внутреннее состояние, но они пришли, они голосовали „за“, и мне кажется, что у них тоже был шок от того, что что-то происходит. Я бы в тот день не хотел очутиться на их месте». Народный депутат от фракции Голос Сергей Рахманин, в интервью УП отдельно акцентировал на том, как выглядели глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, еще три года назад ездивший в Москву на встречу с Путиным, и его соратник Нестор Шуфрич: «На их лицах я видел такую гамму чувств, которую точно трудно было сыграть. Те эмоции, которые были на лицах Бойко и Шуфрича в конце февраля, — это была растерянность, а на лице Шуфрича — что-то близкое к отчаянию».

В итоге депутаты пророссийской ОПЗЖ были среди тех 300 депутатов, которые 24 февраля срочно поддержали указ Зеленского о введении военного положения.

4 Джонсону на WhatsApp: сколько международных звонков Зеленский совершил за первые сутки вторжения. По данным УП, за один день 24 февраля Владимир Зеленский провел восемь официальных телефонных разговоров с мировыми лидерами на самом высоком уровне, в частности с:

президентом США Джо Байденом,

канцлером Германии Олафом Шольцом,

премьером Великобритании Борисом Джонсоном,

австрийским канцлером Карлом Нехаммером,

президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом,

шведским премьером Магдаленой Андерссон,

президентом Европейского совета Шарлем Мишелем,

французским президентом Эммануэлем Макроном.

Кроме того, еще несколько разговоров состоялись по неофициальным каналам, когда президент просто на WhatsApp набирал мировых лидеров, минуя любые службы и протоколы. Так, около 7 утра 24 февраля Зеленский из своего кабинета напрямую набрал Бориса Джонсона, чтобы попросить о помощи. Он также звонил по телефону президентам Польши Анджею Дуде и Литвы Гитанасу Науседе. «В мирное время на организацию каждого такого разговора уходили недели, а то и месяцы сложных дипломатических переговоров», — напоминает УП.

5 На первом совещании с регионами под руководством Данилова из Херсона не включился никто. Когда после завершения заседания Рады парламентская делегация из руководителей и представителей фракций пришла на Банковую, там как раз проходило первое селекторное совещание с регионами под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова. Тот «пытался добиться какой-то информации из Херсона, потому что никто из местной ОГА или силовых органов не подключался на селектор». «Тогда никто не знал, что почти все силовики скрылись из города еще накануне, а местные СБУшники слили россиянам планы обороны. Поэтому сколько бы Данилов не материл в бога душу пустое окошечко Херсон, там никто не появлялся», — пишет УП.

В то же время, когда в ситуативной комнате появился Зеленский, «он не выглядел растерянным», отдал должное президенту Сергей Рахманин, участник совещания.

6 Месяц " каруселей вокруг Киева": как Стефанчук и Зеленский избегали друг друга. Спикер рассказал, что уже в первый день вторжения было договорено: они не должны пересекаться в одном месте, чтобы избежать убийства сразу двух руководителей страны — поскольку «должность председателя Верховной Рады находится в подчинении и заменяема с должностью президента». От имени парламента с Зеленским должен был коммуницировать Давид Арахамия, а Стефанчук поддерживал связь с ним. «Так у нас начался месяц, как мы называем, „каруселей вокруг Киева“: постоянно перемещались, ночевали каждый раз у других людей, но оставались возле Киева, чтобы в случае чего могла быть сразу здесь», — рассказал он. Однако был случай, когда спикер нарушил это правило: когда в первые дни получил от Зеленского приказ уехать в Хмельницкий. Стефанчук наотрез отказался: «Мы приехали на Банковую, имели довольно продолжительный разговор с президентом. Уже когда расходились, снова встал вопрос, что я должен ехать из Киева. И я президенту уже фактически один на один сказал: «Я во время военного положения готов выполнить любое твое решение, кроме этого», — рассказал он.

7 Запасной «бункер» Резникова должен был быть в Гостомеле. Алексей Резников рассказал, что если бы он действовал по протоколу безопасности, то должен был вместе с руководством Минобороны ехать в Гостомель в запасной командный пункт [ЗКП] Минобороны. «ЗКП, который был закреплен за моим персоналом, находился, будете смеяться, в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически, если бы мы туда переместились хотя бы через день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену, — рассказал министр. — Поэтому мы просто рассеялись по разным зданиям, принадлежащим Министерству обороны. Слава Богу, их хватает в Киеве. Финансистов я вообще скомандовал вывезти за пределы Киева, чтобы они были в более или менее безопасном месте и могли работать».

8 Поезд в никуда: как эвакуировали часть Кабмина. 24 февраля было решено, что часть Кабмина остается в Киеве, а вторая, сохраняя кворум — то есть 12 министров — могла бы продолжать принимать решения, находясь в безопасной точке на западе Украины. Эта часть министров, «которой все равно в Киеве нечего было делать», смогла бы провести любое решение правительства, если что-то случится с другой половиной Кабмина или если «киевская» часть правительства будет вне связи, пояснил Резников. «А ведь вокруг война, беспорядок. Я обзвонил чуть ли не все руководство Укрзализныци, пока мы эти два поезда собрали из того, что было. Никакой роскоши — но люди были рады и тому», — рассказал об эвакуации «выездной» части Кабмина тогдашний министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. По его словам, министров вывозил «совершенно обычный поезд». «Он был скомплектован из каких-то резервов или имеющихся мощностей. Никаких он не имел признаков, даже вагоны были разные. Он даже не был полностью заполнен. В пути мы были дольше, чем я ожидал. Потому что поезд был не регулярным, и в тот день было не без сбоев. Поэтому мы ехали часов 20», — объяснил он. Место назначения — Ивано-Франковская область — не было известно даже членам Кабмина и остальным VIP-пассажирам поезда, его маршрут прокладывали на ходу. «Некоторые, в том числе министры, удивились, куда мы приехали», — с улыбкой вспоминает Алексей Чернышев.

9 Киево-Печерская лавра в день вторжения полностью опустела. Об этом заявил Петр Порошенко, вспоминая, как рядом с его офисом «в определенной точке стояли два крупнокалиберных пулемета на высоте, чтобы вести боевое наблюдение». «На самом деле этой точкой была колокольня Киево-Печерской Лавры, расположенная через дорогу от партийного офиса Порошенко. Как рассказывает бывший президент, они пытались найти монахов Лавры, чтобы с ними договориться, но никого не нашли — святыня была абсолютно пуста», — пишет УП.

10 За первые двое суток вторжения в Киеве раздали более 20 тысяч автоматов Калашникова. Эту цифру озвучил Резников. «Я очень точно помню, что мне сказали, что огромные очереди в военкоматы, центры комплектации за оружием. Что люди начали записываться в ТРО, не хватает автоматов. Я тогда даю команду везти автоматы», — вспоминает министр. Он признал, что большинство стихийных блокпостов в Киеве сначала были неконтролируемыми — на одном из них однажды даже задержали «лицом в асфальт» министра энергетики Германа Галущенко.

«Блокпосты были на каждой улице: слева, справа квартал, кто где что хочет. И в том числе — с применением оружия. Поэтому люди были напряжены, люди были испуганы. Все могло быть. И дружеский огонь тоже. Потом постепенно привели это в порядок. Пароли, пропуски, обязательное дежурство представителя Нацпола, Нацгвардии на блокпостах. Они — старшие, плюс военные, плюс ТРО уже там заработала», — рассказал министр обороны.

24.02: Реконструкция – подкаст о событиях дня, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину