За сутки оккупанты убили пять гражданских в Донецкой области

25 апреля, 00:27
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Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

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В Донецкой области, в воскресенье, 24 апреля, в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей. Еще пятеро были ранены.

Об этом сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

«За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей Донецкой области: двое в Новоселовке, двое в Красногоровке Очеретинской общины и один в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения. Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области», — сообщил он.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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