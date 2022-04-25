За сутки оккупанты убили пять гражданских в Донецкой области 25 апреля, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Российские войска (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Донецкой области, в воскресенье, 24 апреля, в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей. Еще пятеро были ранены.

Об этом сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.



«За 24 апреля в результате российских обстрелов погибли пять мирных жителей Донецкой области: двое в Новоселовке, двое в Красногоровке Очеретинской общины и один в Новомихайловке. Еще пятеро получили ранения. Кроме того, в Бахмуте получили медицинскую помощь два человека, раненых в Луганской области», — сообщил он.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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