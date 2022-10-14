233-й день войны — главное. Украина отмечает День защитников и защитниц, Газпром признал конец Северных потоков, Беларусь мобилизируется
Люди на кладбище во Львове чтят память погибших защитников Украины, 14 октября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)
Пятница, 14 октября — 233 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
День защитников и защитниц Украины
14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц — государственный праздник, который совпадает также с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.
С 2015 года этот день является государственным праздником и должен быть нерабочим, хотя из-за режима военного положения 14 октября этого года является обычным рабочим днем.
В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины государство защищают около 700 тыс. защитников и защитниц, а во всем секторе обороны, по данным министра обороны Алексея Резникова, задействован 1 млн украинцев.
Еще в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Крым и на Донбасс, украинцы осознали всю важность поддержки собственной армии. В течение восьми лет Вооруженные силы Украины оставались среди безоговорочных лидеров общественного доверия, о чем свидетельствовали многочисленные социологические опросы.
После 24 февраля 2022 года, когда Россия решилась на начало полномасштабного вторжения в Украину, ВСУ окончательно стали главной надеждой всей Украины на сохранение суверенитета страны и возможности строить будущее.
Новый опрос Киевского международного института социологии, результаты которого были обнародованы в конце сентября 2022 года, показал, что Вооруженным силам Украины доверяют 95% украинцев - это фактически единодушная поддержка населения. В то время как в декабре 2021 года, за два месяца до вторжения РФ, этот показатель в аналогичном опросе КМИС составлял 72% (хотя и тогда украинская армия занимала первое место по уровню доверия среди граждан Украины).
За почти восемь месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины невероятно поразили мир, окончательно разбив представление о непреодолимой мощи российских вооруженных сил как «второй армии мира». Только за сентябрь 2022 года ВСУ освободили в пять раз больше территорий, чем Россия захватила за три месяца лета. Если в течение июня, июля и августа РФ дополнительно оккупировала около 2125 кв. км территорий Украины, то украинские защитники только за сентябрь освободили не менее 10 608 кв. км. При этом почти полностью была освобождена Харьковская область, а в начале октября наступление ускорилось в Херсонской, развилось в Донецкой и Луганской областях.
Газпром признал, что не восстановит Северные потоки
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер впервые оценил масштабы повреждений Северных потоков в результате диверсий.
В частности, Миллер заявил, что, по предварительным расчетам восстановить газопроводы будет сложнее, чем проложить заново.
Он отметил, что Газпром не допустил к месту аварии на Северных потоках.
«Но надо понимать, что по скорости, как газопроводы теряли давление, понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это означает, что труба на очень большое расстояние, сейчас, в частности, в сторону России, заполнена морской водой», — заявил глава российской госкомпании.
По словам Миллера, чтобы возобновить работу газопровода нужно "фактически отрезать очень большой кусок трубы на большом расстоянии", и фактически строить новый участок трубопровода на этом месте. Для этого трубу придется поднимать.
«А вы понимаете, одно дело, когда труба пуста, да, и другое дело, когда она на сотни километров заполнена морской водой. Это совершенно разные и технические, и технологические задачи», - сказал Миллер.
Также он отметил, что ни Германия, ни другие европейские партнеры российского газового монополиста не заявили, что желают восстановить взорванные нити.
Глава Газпрома заявил, что компания уже «довольно быстро» строит морские газопроводы и Северный поток-2 в российской компании «достраивали полностью сами» и на последней завершающей стадии проект реализовывали «в целом без технологического и технического участия зарубежных партнеров».
В то же время Миллер заявил о планах строительства новых газотранспортных мощностей через Черное море в коридоре Турецкого потока с созданием торгового хаба на границе Турции и границе ЕС. Он отметил, что в Турции сказали "да" на такое предложение.
Глава Газпрома заявил, что новый трубопровод будет работать с российскими турбинами, вспомнив ситуацию с турбинами Siemens в Северном потоке, одна из которых чуть не застряла в Канаде из-за санкций. Количество нитей в потенциальном новом газопроводе Миллер не назвал, заявив, что сначала нужно «определиться, конечно, с объемом».
Ранее на этой неделе российский диктатор Владимир Путин заявил о планах поставлять газ, который РФ уже не может снабжать по Северным потокам, через Черное море. Он добавил, что это превратило бы Турцию в крупнейший газовый хаб.
Газопроводы Северный поток-1,2 были разрушены в результате взрывов 26 сентября.
При этом эксплуатацию Северного потока-1 Газпром прекратил под вымышленными предлогами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен в эксплуатацию. По мнению властей ФРГ, поврежденные нити газопроводов уже никогда не смогут использоваться.
Расследованием причин взрывов занимаются власти Швеции, Германии и Дании. Премьер-министр Швеции заявила, что РФ к расследованию допущена не будет.
Скрытая мобилизация в Беларуси
Белорусское издание Наша нива сообщило, что диктатор Александр Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси.
Издание отмечает, что скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки военной готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.
Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации в Беларуси можно будет судить, когда станет известно о количестве мобилизованных.
«Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч. Это означает создание ударной группировки на каком-либо направлении. Если переходить порог более чем в 10 тысяч, это уже несколько групп», — сообщил источник.
Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании совместной региональной группировки войск на границе с Украиной.
На фоне скрытой мобилизации министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна ввела режим «конттеррористической операции».
Он соврал, что со стороны соседних стран "планируются провокации" "с захватом отдельных участков территории Беларуси".
После этого в КГБ Беларуси заявили, что контртеррористическая операция в Беларуси не проводилась и пока не проводится.
Спецслужба режима Лукашенко заявила, что в Беларуси проводятся «плановые обучающие мероприятия с целью поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по назначению».
Число погибших в результате ракетного удара рашистов по Николаеву 13 октября возросло до восьми, среди них 11-летний мальчик
14 октября в Николаеве завершили спасательную операцию после ракетного удара, нанесенного рашистами по жилым домам и лодочной станции накануне.
В 14:30 спасатели достали из-под завалов дома тело последнего погибшего, под завалами обнаружили тела шести погибших, сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.
«В результате российской атаки 13 октября погибли восемь николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на лодочной станции во время дежурства», — написал Сенкевич.
Ракетные удары страны-агрессора РФ повредили четыре многоэтажных дома, в одном из них два аварийных подъезда.
В Офисе генпрокурора сообщали, что в результате попадания 13 октября в пятиэтажное здание было разрушено два верхних этажа, квартиры, выбиты окна, повреждены машины. В общей сложности по городу выпустили восемь ракет С-300.
11-летний мальчик, проведший под завалами дома шесть часов, вечером 13 октября скончался в больнице.
Резников заявил, что в России осталось 609 высокоточных ракет из 1844
Министр обороны Алексей Резников заявил, что в России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.
У себя в Twitter он опубликовал данные о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.
«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам», — написал Резников.
По данным главы украинского Минобороны, в арсенале России осталось:
- 124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения;
- 272 Калибра из 500;
- 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.
«Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия - террористическое государство», - подчеркнул Резников.
Новости одной строкой
- Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на южном направлении, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
- В Лимане завершилась эксгумация тел по массовому захоронению украинских военных: извлекли 34 тела.
- В генеральном штабе Беларуси заявили, что «в ближайшие дни» в страну приедут войска «российской составляющей региональной группировки войск».
- Главой Палаты депутатов Италии стал поклонник Путина.
- Норвегия хочет закупить боеприпасы для Украины на $20 млн.
- НАТО с 17 по 30 октября проведет в Европе учения по ядерному сдерживанию.
- Россияне планируют вывезти украинских детей в Крым и Россию, заявил мэр Мелитополя.
- США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов, сообщило агентство Reuters.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы нужды в нанесении массированных ударов по Украине нет.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что «частичная» мобилизация в России закончится через две недели.
- Диктатор Лукашенко заявил, что хочет провести переговоры с Эрдоганом по Украине.
- Красный Крест после критики Украины заявил, что «разделяет разочарование» из-за того, что не может попасть в Еленовку.
- Путин заявил, что не видит необходимости переговоров с Байденом и еще не решил, поедет ли на саммит G20.
- Путин хочет предложить режим прекращения огня, чтобы подготовить новое наступление в следующем году, сообщил российский ресурс Медуза.
- Белорусский диктатор Лукашенко утверждает, что Путин «не ставит своей целью» применить ядерное оружие против Украины.
- Михаил Дианов отдал собратьям более 23 млн грн, собранных на его лечение.
- Более 20 российских оккупантов оставили свои позиции у захваченной Кременной, сообщил глава Луганской ОВА.
- У войск РФ есть около 300 иранских дронов, но они хотят закупить еще тысячи, заявил глава Минобороны Алексей Резников.
- Российской Федерации грозит гражданская война на фоне неопределенности политики диктатора Владимира Путина и массового вооружения силовых структур, населения и представителей криминального мира, заявил главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков.
- После массированного ракетного удара РФ по Киеву в больницах остаются 35 пострадавших, сообщил Виталий Кличко.
- Украина получит первые установки NASAMS уже в этом месяце, сообщил глава Минобороны Алексей Резников.
- В Вооруженных силах Украины проходят службу более 40 тысяч женщин, 8000 из них - на офицерских должностях.
- Белорусский диктатор заявил, что Польша «провоцирует» США применить ядерное оружие.
- Оккупанты атаковали Харьков ракетами, зафиксировали более четырех прилетов.
- Оккупанты массово заселяются на базы отдыха под Мелитополем, сообщает РИА Мелитополь.
- Сообщено о подозрении жителю Харьковской области, который является наемником ЧВК Вагнер.
- В Херсоне российские оккупанты расстреляли дирижера филармонии Юрия Керпатенко, отказавшегося с ними сотрудничать.
- В районе Очакова ВСУ уничтожили наблюдательный пункт войск РФ и два дрона-камикадзе.
- Маск объяснил отказ финансировать работу Starlink в Украине тем, что следует «рекомендациям» посла Мельника.
- В Белгородской области обломки ракет повредили железную дорогу, из-за этого остановилось движение поездов.
- Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
- Доходы России от экспорта нефти показали рекордное падение, сообщило Bloomberg.
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что подрыв Крымского моста является следствием разборок между силовыми структурами РФ.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона за его заявление об ответе Франции в случае ядерного удара России по Украине.
- Шри-Ланка из-за санкций не будет принимать карты российской платежной системы Мир.
- На французскую TotalEnergies подали жалобу по обвинению в причастности к поставке авиационного топлива для российской армии.
- В Киевской области продолжаются обучение саперов, возможны звуки взрывов.
- Украинский военный за два дня сбил четыре российских ракеты из ПЗРК Игла.
- Зеленский вошел в пятерку самых выдающихся украинцев по данным опроса Рейтинга.
- Литва отремонтировала немецкие САУ PzH2000, и они уже возвращаются на поле боя в Украину.
- Во Франции подвергли критике Макрона за «обозначение границ» реакции в случае ядерного удара России по Украине, сообщило издание Politico.
- В результате взрывов на складе боеприпасов под Белгородом погибли трое работников Росгвардии, более 10 ранены.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День защитников и защитниц Украины заявил, что зима 22-го - уже часть мировой истории.
- Россия может отказаться от зернового соглашения в ноябре, сообщил Reuters постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
- Воздушные силы уничтожили восемь дронов Shahed-136 с начала суток.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки - 500.
- С начала июля РФ смогла захватить всего несколько населенных пунктов на Донбассе, сообщила британская разведка.
- Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг заявления главы Минэнерго о том, что российские ракетные удары 10 октября повредили около 30% энергетической инфраструктуры Украины.
- Войска РФ применили дроны-камикадзе в Днепропетровской области, четыре удалось сбить, сообщил глава ОВА.
- ВСУ продвигаются к Сватово и, вероятно, освободили ряд поселков, в РФ возобновилась критика мобилизации даже на фоне ракетного террора, сообщили в ISW.
- Ранним утром в пятницу, 14 октября, российские оккупанты ударили по Запорожью тремя ракетами С-300, возникли пожары.
- Россия вербует иностранцев на войну против Украины, в Крым прибыло около 400 боевиков, сообщили в Генштабе.
- Оккупанты увеличили количество войск на Запорожской АЭС, сообщили в Генштабе.
- За сутки оккупанты повредили почти 40 частных и многоквартирных домов в Никополе.
- SpaceX попросил Пентагон профинансировать работу Starlink в Украине.
- НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.
- Армия РФ обстреляла четыре общины в Сумской области из минометов и артиллерии.
- Украинские военные за сутки сбили шесть вражеских ракет.
- Польша передала Украине 150 комплектов для доступа в интернет Starlink.
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