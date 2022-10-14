233-й день войны — главное. Украина отмечает День защитников и защитниц, Газпром признал конец Северных потоков, Беларусь мобилизируется 14 октября, 19:44 Люди на кладбище во Львове чтят память погибших защитников Украины, 14 октября (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Пятница, 14 октября — 233 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

День защитников и защитниц Украины

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц — государственный праздник, который совпадает также с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

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С 2015 года этот день является государственным праздником и должен быть нерабочим, хотя из-за режима военного положения 14 октября этого года является обычным рабочим днем.

В настоящее время в рядах Вооруженных сил Украины государство защищают около 700 тыс. защитников и защитниц, а во всем секторе обороны, по данным министра обороны Алексея Резникова, задействован 1 млн украинцев.



Еще в 2014 году, когда Россия впервые вторглась в Крым и на Донбасс, украинцы осознали всю важность поддержки собственной армии. В течение восьми лет Вооруженные силы Украины оставались среди безоговорочных лидеров общественного доверия, о чем свидетельствовали многочисленные социологические опросы.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия решилась на начало полномасштабного вторжения в Украину, ВСУ окончательно стали главной надеждой всей Украины на сохранение суверенитета страны и возможности строить будущее.



Новый опрос Киевского международного института социологии, результаты которого были обнародованы в конце сентября 2022 года, показал, что Вооруженным силам Украины доверяют 95% украинцев - это фактически единодушная поддержка населения. В то время как в декабре 2021 года, за два месяца до вторжения РФ, этот показатель в аналогичном опросе КМИС составлял 72% (хотя и тогда украинская армия занимала первое место по уровню доверия среди граждан Украины).

За почти восемь месяцев полномасштабной войны Вооруженные силы Украины невероятно поразили мир, окончательно разбив представление о непреодолимой мощи российских вооруженных сил как «второй армии мира». Только за сентябрь 2022 года ВСУ освободили в пять раз больше территорий, чем Россия захватила за три месяца лета. Если в течение июня, июля и августа РФ дополнительно оккупировала около 2125 кв. км территорий Украины, то украинские защитники только за сентябрь освободили не менее 10 608 кв. км. При этом почти полностью была освобождена Харьковская область, а в начале октября наступление ускорилось в Херсонской, развилось в Донецкой и Луганской областях.



Газпром признал, что не восстановит Северные потоки

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер впервые оценил масштабы повреждений Северных потоков в результате диверсий.



В частности, Миллер заявил, что, по предварительным расчетам восстановить газопроводы будет сложнее, чем проложить заново.

Он отметил, что Газпром не допустил к месту аварии на Северных потоках.

«Но надо понимать, что по скорости, как газопроводы теряли давление, понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это означает, что труба на очень большое расстояние, сейчас, в частности, в сторону России, заполнена морской водой», — заявил глава российской госкомпании.

По словам Миллера, чтобы возобновить работу газопровода нужно "фактически отрезать очень большой кусок трубы на большом расстоянии", и фактически строить новый участок трубопровода на этом месте. Для этого трубу придется поднимать.

«А вы понимаете, одно дело, когда труба пуста, да, и другое дело, когда она на сотни километров заполнена морской водой. Это совершенно разные и технические, и технологические задачи», - сказал Миллер.

Также он отметил, что ни Германия, ни другие европейские партнеры российского газового монополиста не заявили, что желают восстановить взорванные нити.

Глава Газпрома заявил, что компания уже «довольно быстро» строит морские газопроводы и Северный поток-2 в российской компании «достраивали полностью сами» и на последней завершающей стадии проект реализовывали «в целом без технологического и технического участия зарубежных партнеров».

В то же время Миллер заявил о планах строительства новых газотранспортных мощностей через Черное море в коридоре Турецкого потока с созданием торгового хаба на границе Турции и границе ЕС. Он отметил, что в Турции сказали "да" на такое предложение.

Глава Газпрома заявил, что новый трубопровод будет работать с российскими турбинами, вспомнив ситуацию с турбинами Siemens в Северном потоке, одна из которых чуть не застряла в Канаде из-за санкций. Количество нитей в потенциальном новом газопроводе Миллер не назвал, заявив, что сначала нужно «определиться, конечно, с объемом».

Ранее на этой неделе российский диктатор Владимир Путин заявил о планах поставлять газ, который РФ уже не может снабжать по Северным потокам, через Черное море. Он добавил, что это превратило бы Турцию в крупнейший газовый хаб.

Газопроводы Северный поток-1,2 были разрушены в результате взрывов 26 сентября.

При этом эксплуатацию Северного потока-1 Газпром прекратил под вымышленными предлогами с конца августа, а Северный поток-2 так и не был запущен в эксплуатацию. По мнению властей ФРГ, поврежденные нити газопроводов уже никогда не смогут использоваться.

Расследованием причин взрывов занимаются власти Швеции, Германии и Дании. Премьер-министр Швеции заявила, что РФ к расследованию допущена не будет.

Скрытая мобилизация в Беларуси

Белорусское издание Наша нива сообщило, что диктатор Александр Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси.



Издание отмечает, что скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки военной готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.

Источник издания отметил, что о целях скрытой мобилизации в Беларуси можно будет судить, когда станет известно о количестве мобилизованных.

«Тревогу нужно будет бить, если количество мобилизованных превысит пять тысяч. Это означает создание ударной группировки на каком-либо направлении. Если переходить порог более чем в 10 тысяч, это уже несколько групп», — сообщил источник.

Ранее Лукашенко заявлял, что его режим договорился с режимом Владимира Путина о развертывании совместной региональной группировки войск на границе с Украиной.

На фоне скрытой мобилизации министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что страна ввела режим «конттеррористической операции».

Он соврал, что со стороны соседних стран "планируются провокации" "с захватом отдельных участков территории Беларуси".

После этого в КГБ Беларуси заявили, что контртеррористическая операция в Беларуси не проводилась и пока не проводится.

Спецслужба режима Лукашенко заявила, что в Беларуси проводятся «плановые обучающие мероприятия с целью поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по назначению».

Число погибших в результате ракетного удара рашистов по Николаеву 13 октября возросло до восьми, среди них 11-летний мальчик

14 октября в Николаеве завершили спасательную операцию после ракетного удара, нанесенного рашистами по жилым домам и лодочной станции накануне.

В 14:30 спасатели достали из-под завалов дома тело последнего погибшего, под завалами обнаружили тела шести погибших, сообщил городской голова Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

«В результате российской атаки 13 октября погибли восемь николаевцев: семь жителей дома и один спасатель, погибший на лодочной станции во время дежурства», — написал Сенкевич.

Ракетные удары страны-агрессора РФ повредили четыре многоэтажных дома, в одном из них два аварийных подъезда.

В Офисе генпрокурора сообщали, что в результате попадания 13 октября в пятиэтажное здание было разрушено два верхних этажа, квартиры, выбиты окна, повреждены машины. В общей сложности по городу выпустили восемь ракет С-300.

11-летний мальчик, проведший под завалами дома шесть часов, вечером 13 октября скончался в больнице.

Резников заявил, что в России осталось 609 высокоточных ракет из 1844

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в России осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые она имела в своем арсенале в начале полномасштабного вторжения в Украину.

У себя в Twitter он опубликовал данные о количестве высокоточных российских ракет по состоянию на 23 февраля и 12 октября.

«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам», — написал Резников.

По данным главы украинского Минобороны, в арсенале России осталось:

124 ракеты Искандер из 900, которые были в начале вторжения;

272 Калибра из 500;

213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 из 444.

«Два вывода: военное поражение России неизбежно. Россия - террористическое государство», - подчеркнул Резников.

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