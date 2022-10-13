232-й день войны — главное. ПАСЕ признала режим в РФ террористическим, Украина освободила еще 20 пленных, Путин встретился с Эрдоганом 13 октября, 18:41 Первой международной организацией, признавшей российский режим террористическим, стала ПАСЕ (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Четверг, 13 октября — 232 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.



ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим

Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

По его словам, за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.

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Нардеп также приводит самые главные моменты резолюции:

Российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.

Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.



Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.



В резолюции поддерживается скорейшее создание международного трибунала.

О решении ПАСЕ сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие ПАСЕ резолюции о признании режима РФ террористическим «мощным сигналом мирового сообщества».

Он добавил, что наказание за преступления неизбежно.

«Приветствую принятую сегодня резолюцию ПАСЕ, которой действующий режим РФ признан террористическим. Это мощный сигнал мирового сообщества и России, что наказание за преступления неизбежно», – написал президент на своей странице в Twitter.



Зеленский также поблагодарил за возможность обратиться к делегатам ПАСЕ и за внимание к Украине.



Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников

Среди них бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак рассказал, что Украина и страна-террорист РФ провели очередной обмен пленными. Из плена вернулись 14 военнослужащих ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.

По словам главы Офиса президента, некоторых из них россияне удерживали в Еленовке Донецкой области, на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.

«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», — написал Ермак.



Путин встретился с Эрдоганом после заявления о «большом соглашении с Западом»

13 октября, в Астане состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Внимание к ней было приковано из-за недавних сообщений спикера Эрдогана о том, что Путин якобы ищет пути «заключить крупное соглашение с Западом».

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в столице Казахстана, куда оба прибыли для участия в саммите Совещание по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии – на международный форум, объединяющий около 30 государств Азии и Ближнего Востока, включая Россию и Турцию.

Как ожидалось, главной темой переговоров Эрдогана с российским диктатором должна стать война в Украине. За несколько дней до сегодняшней встречи представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новое крупное соглашение с Западом. Отчасти это, безусловно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром».

Описывая аппетиты Кремля, спикер Эрдогана объяснил, что, по мнению Москвы, якобы соглашения, заключенные с Западом в конце холодной войны при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю Россию. "Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новое соглашение", - описал претензии РФ Калын.

Как дал понять помощник Путина Юрий Ушаков, именно эти инициативы диктатор намерен обсудить на встрече с Эрдоганом 13 октября. Хотя российская сторона подавала их как инициативу самой Турции по посредничеству.

Как напомнила Российская служба Би-би-си, накануне встречи в Астане в турецкой газете Milliyet появилась статья, в которой говорилось, что «Турция планирует посадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию». "Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США важными и частными каналами", - писали авторы публикации. И добавляли, что предложения якобы получили одобрение анонимных чиновников в Вашингтоне.

Никаких доказательств данной информации со стороны американских либо других западных источников не было.

Во время своего выступления в Астане перед встречей с Путиным Эрдоган призвал «прекратить кровопролитие» в Украине.

«Каждый из нас ощущает региональные и глобальные последствия кризиса в Украине. Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития», — заявил президент Турции.

Однако в итоге после встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор и Эрдоган урегулирование войны России против Украины не обсуждали.

Боррель заявил, что российская армия будет уничтожена, если она применит ядерное оружие

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, ответ Запада будет неядерным, но приведет к уничтожению армии РФ.

Он напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина о том, что тот «не блефует», говоря о защите территории РФ «всеми доступными средствами». По словам главы европейской дипломатии, западные страны "тоже не блефуют", когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия в Украине.

"Это серьезный момент в истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и нашу решимость", - сказал Боррель.

В то же время он подчеркнул необходимость продолжать искать дипломатические пути решения развязанной Россией войны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщило, что в случае российского ядерного удара союзники Украины и, возможно, НАТО почти наверняка дадут «физический ответ». По словам собеседника, любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России.

Угрозу ядерного удара по Украине Путин озвучил 21 сентября, объявляя "частичную" мобилизацию в РФ на фоне военных поражений в Украине.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

В результате удара России по Николаеву в ночь на 13 октября погибли четыре человека

Трое из них гражданские, еще один спасатель, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Офиса генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что в результате попадания ракеты по пятиэтажному жилому дому разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили. Проводятся поисковые и спасательные работы.

«Пока известно о гибели троих гражданских. Из-под завалов удалось вытащить 11-летнего мальчика, он госпитализирован в больницу», — добавили там.

Сообщалось, что мальчик провел под завалами 6 часов.

Всего российские оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет С-300.



Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, в соединении с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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