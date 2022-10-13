232-й день войны — главное. ПАСЕ признала режим в РФ террористическим, Украина освободила еще 20 пленных, Путин встретился с Эрдоганом
Первой международной организацией, признавшей российский режим террористическим, стала ПАСЕ (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Четверг, 13 октября — 232 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим
Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
По его словам, за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов, один воздержался, что является историческим результатом.
Нардеп также приводит самые главные моменты резолюции:
- Российский режим признан террористическим. Это мощный сигнал мирового масштаба и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма, отметил Гончаренко.
- Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие. Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
- Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН — нелегальное.
- В резолюции поддерживается скорейшее создание международного трибунала.
О решении ПАСЕ сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие ПАСЕ резолюции о признании режима РФ террористическим «мощным сигналом мирового сообщества».
Он добавил, что наказание за преступления неизбежно.
«Приветствую принятую сегодня резолюцию ПАСЕ, которой действующий режим РФ признан террористическим. Это мощный сигнал мирового сообщества и России, что наказание за преступления неизбежно», – написал президент на своей странице в Twitter.
Зеленский также поблагодарил за возможность обратиться к делегатам ПАСЕ и за внимание к Украине.
Украина освободила из плена оккупантов 20 защитников
Среди них бойцы ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии и Военно-морских сил. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ермак рассказал, что Украина и страна-террорист РФ провели очередной обмен пленными. Из плена вернулись 14 военнослужащих ВСУ, четыре бойца территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.
По словам главы Офиса президента, некоторых из них россияне удерживали в Еленовке Донецкой области, на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях.
«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», — написал Ермак.
Путин встретился с Эрдоганом после заявления о «большом соглашении с Западом»
13 октября, в Астане состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Внимание к ней было приковано из-за недавних сообщений спикера Эрдогана о том, что Путин якобы ищет пути «заключить крупное соглашение с Западом».
Переговоры Путина и Эрдогана состоялись в столице Казахстана, куда оба прибыли для участия в саммите Совещание по взаимодействию и укреплению мер доверия в Азии – на международный форум, объединяющий около 30 государств Азии и Ближнего Востока, включая Россию и Турцию.
Как ожидалось, главной темой переговоров Эрдогана с российским диктатором должна стать война в Украине. За несколько дней до сегодняшней встречи представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Насколько мы понимаем, Путин хочет заключить новое крупное соглашение с Западом. Отчасти это, безусловно, касается Украины. Но на самом деле более важная проблема — это новое соглашение между Россией и западным миром».
Описывая аппетиты Кремля, спикер Эрдогана объяснил, что, по мнению Москвы, якобы соглашения, заключенные с Западом в конце холодной войны при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине, больше не отражают сегодняшнюю Россию. "Есть новая Россия, есть новый мир, есть новая реальность, и они хотят заключить новое соглашение", - описал претензии РФ Калын.
Как дал понять помощник Путина Юрий Ушаков, именно эти инициативы диктатор намерен обсудить на встрече с Эрдоганом 13 октября. Хотя российская сторона подавала их как инициативу самой Турции по посредничеству.
Как напомнила Российская служба Би-би-си, накануне встречи в Астане в турецкой газете Milliyet появилась статья, в которой говорилось, что «Турция планирует посадить за один стол с Россией четыре основные западные страны: США, Францию, Германию и Великобританию». "Этот план еще не был доведен до сведения всех западных столиц, но он был передан США важными и частными каналами", - писали авторы публикации. И добавляли, что предложения якобы получили одобрение анонимных чиновников в Вашингтоне.
Никаких доказательств данной информации со стороны американских либо других западных источников не было.
Во время своего выступления в Астане перед встречей с Путиным Эрдоган призвал «прекратить кровопролитие» в Украине.
«Каждый из нас ощущает региональные и глобальные последствия кризиса в Украине. Несмотря на эти трудности на местах, нашим приоритетом является скорейшее прекращение кровопролития», — заявил президент Турции.
Однако в итоге после встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор и Эрдоган урегулирование войны России против Украины не обсуждали.
Боррель заявил, что российская армия будет уничтожена, если она применит ядерное оружие
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, ответ Запада будет неядерным, но приведет к уничтожению армии РФ.
Он напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина о том, что тот «не блефует», говоря о защите территории РФ «всеми доступными средствами». По словам главы европейской дипломатии, западные страны "тоже не блефуют", когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия в Украине.
"Это серьезный момент в истории, и мы должны продемонстрировать наше единство, нашу силу и нашу решимость", - сказал Боррель.
В то же время он подчеркнул необходимость продолжать искать дипломатические пути решения развязанной Россией войны.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО сообщило, что в случае российского ядерного удара союзники Украины и, возможно, НАТО почти наверняка дадут «физический ответ». По словам собеседника, любое применение Москвой ядерного оружия будет иметь "беспрецедентные последствия" для России.
Угрозу ядерного удара по Украине Путин озвучил 21 сентября, объявляя "частичную" мобилизацию в РФ на фоне военных поражений в Украине.
Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины очень высокой. В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.
В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.
В результате удара России по Николаеву в ночь на 13 октября погибли четыре человека
Трое из них гражданские, еще один спасатель, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Офиса генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что в результате попадания ракеты по пятиэтажному жилому дому разрушены два верхних этажа дома, квартиры, выбиты окна, повреждены автомобили. Проводятся поисковые и спасательные работы.
«Пока известно о гибели троих гражданских. Из-под завалов удалось вытащить 11-летнего мальчика, он госпитализирован в больницу», — добавили там.
Сообщалось, что мальчик провел под завалами 6 часов.
Всего российские оккупанты выпустили по Николаеву восемь ракет С-300.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, в соединении с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Новости одной строкой
- 13 октября российские войска атаковали западные регионы Украины крылатыми ракетами типа Калибр, четыре из них сбили силы ПВО.
- Зеленский заявил, что Путин неадекватен и террорист по своей сути.
- Перед полномасштабным вторжением России на Херсонском направлении не проводили разминирование Чонгара и мостов, сообщил Сергей Наев.
- ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ в Херсонской области, сообщили в ОК Юг.
- Украина имеет только 10% систем ПВО от необходимого количества, сообщил Владимир Зеленский.
- Оккупанты попали в военный объект во Львовской области.
- Боевик, охранявший террориста «Гиви», получил 13 лет тюрьмы, сообщили в СБУ.
- Кремль заявил о попытке взорвать Турецкий поток и задержании «диверсантов».
- Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Винницкой области, упал из-за обломков сбитого российского беспилотника, пилот катапультировался.
- В Луганской области оккупанты хотят использовать людей как «живой щит», сообщили в ОВА.
- В Энергоатоме заявили, что Запорожская АЭС обойдется и без российского ядерного топлива.
- Боец 25 бригады ВСУ рассказал, как сбил вражеский самолет из ПЗРК Stinger.
- Несколько стран Африки впервые поддержали Украину в ООН, сообщил Кулеба.
- В Полтавской области упал украинский самолет Су-24, пораженный ракетой во время боев на востоке страны, один из пилотов погиб.
- У Запада не закончится оружие для Украины, заверил министр обороны Британии.
- Россия может ударить по украинской ГТС, чтобы пустить газ в Европу через Северный поток-2, заявил Владимир Зеленский.
- В Мариуполе люди живут в подвалах и готовят на улице, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
- СБУ задержала предательницу в Купянске: ей грозит пожизненное.
- Россия планирует уничтожать критическую инфраструктуру Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Посол Украины в Турции объяснил отсутствие резкой реакции Анкары на массированные ракетные атаки РФ тем, что она хочет быть посредником между страной-агрессором и Украиной.
- На границах с Сумской областью сейчас не фиксируется наличие дополнительных накоплений войск РФ.
- В Белгороде обломки ракет, летевших на Харьков, упали на жилые дома.
- Госспецсвязи просит украинцев ограничить потребление мобильного интернета.
- Израиль предоставляет Украине данные об иранских дронах-камикадзе, сообщил NYT.
- Россия получила от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства, сообщили в ОК Юг.
- Украинские военные сбивают 85% дронов-камикадзе Shahed, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- В российской элите начали говорить о возможной революции, сообщило издание WP.
- Подоляк рассказал, какие последствия имеет массированный ракетный удар России по украинским городам.
- В Украине запустили приложение для помощи силам ПВО в уничтожении вражеских дронов и ракет.
- Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что он не видит смысла в переговорах с диктатором Путиным, заявил, что международная обстановка все равно хуже уже не будет.
- В Беларуси находятся до тысячи российских военных и российская военная техника, сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
- Илон Маск отказал в доступе к интернету Starlink для украинцев в Крыму, сообщило издание Insider.
- В России впервые признали гибель мобилизованных на войне против Украины.
- Садовый призвал жителей Львова ставить буржуйки в укрытиях и экономить электроэнергию.
- В Украину поступило $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования МВФ.
- Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью.
- МВФ создаст постоянный форум для помощи Украине.
- США предлагают ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель.
- McDonald's открыл еще пять ресторанов в Киеве.
- В Херсонской области мобилизованные из РФ убили командира, мешавшего им сдаться в плен ВСУ, сообщил 24 канал.
- Украина должна восстановить границы в пределах 1991 года, заявил Эммануэль Макрон.
- Министр международного развития Канады Харджит Саджан посетил Украину с неанонсированным визитом.
- Ранним утром 13 октября Киевскую область атаковали дроны-камикадзе, под удар попала инфраструктура в Бучанском районе.
- Франция не ответит ядерным оружием в случае, если Россия нанесет тактический удар по Украине, заявил Эммануэль Макрон.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 63 800 своих военных, за минувшие сутки - 420.
- Оккупационные «власти» вывозят гражданских из Херсона, ожидают бои в городе, сообщила британская разведка.
- Оккупанты скапливаются вблизи Сватового и минируют мосты, сообщила Луганская ОВА.
- Польский оператор нефтепровода Дружба не обнаружил вины третьих лиц в утечке из трубопровода.
- Кислица высмеял Россию после голосования Генассамблеи ООН по поводу псевдореферендумов.
- Белый дом рассматривает полный запрет на импорт российского алюминия, сообщил Bloomberg.
- Войска РФ атаковали Никополь: повреждены десятки многоэтажек и частных домов, снаряды попали в больницу.
- Воздушные силы за сутки уничтожили 19 дронов-камикадзе и пять ударных вертолетов Ка-52.
- Оккупантам приказали остановить наступление в Донецкой области, сообщили в Генштабе.
- Maxar показала новые снимки повреждений Крымского моста.
- Число погибших в результате обстрела оккупантами колонны гражданских в Харьковской области возросло до 25 человек.
- Компания из США поставляла в РФ комплектующие для ЗРК С-400, сообщило агентство Reuters.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в следующий пакет военной помощи для Украины будут включены ракеты, артиллерия и БПЛА.
- Глава МИД Венгрии во второй раз с 24 февраля посетил Москву и раскритиковал Евросоюз.
- Макрон пригрозил диктатору Лукашенко проблемами в случае открытого вторжения из Беларуси в Украину.
- Россияне уничтожили три электростанции в Сумской области, отключено 7633 абонента.
- Зеленский заявил, что пропагандисты должны отвечать за преступления наравне с военными.
- Илон Маск озвучивал свой «мирный план» для Украины на конференциях и намекал на контакты с Кремлем, сообщил CNN.
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