231-й день войны — главное. Удар рашистов по центральному рынку Авдеевки, новый Рамштайн и голосование ООН по незаконной аннексии 12 октября, 20:43 Последствия удара РФ по центральному рынку Авдеевки (Фото:Донецька ОДА (ОВА) via Telegram)

Среда, 12 октября — 231 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

В результате удара рашистов по центральному рынку Авдеевки погибли как минимум семь человек

Еще по меньшей мере восемь получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и опубликовал фото последствий обстрела.

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«Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в это время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Будучи неспособными противостоять украинской армии, они „воюют“ с безоружными гражданскими», — написал он.

Кириленко призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться.

«После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное выжить!» — подчеркнул председатель ОВА.

В Брюсселе проходит очередное заседание в формате Рамштайн

Первым на его повестке дня будет вопрос усиления ПВО Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

«Начинается наша работа в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн-6 и встречи министров обороны НАТО. Пункт № 1 в сегодняшней повестке дня — усиление ПВО Украины», — отметил он.

Резников добавил, что также будет проводить двусторонние встречи.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

На фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Также после российской атаки президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому современные системы ПВО.

В НАТО назвали вопрос усиления ПВО Украины «топ-приоритетом».

11-я Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН сегодня проголосует относительно проекта резолюции, осуждающей аннексию оккупированных Россией территорий Украины

Резолюцию обсуждали в ООН с 10 октября, когда была возобновлена работа созванной еще в конце февраля спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Тогда 141 страна проголосовала за резолюцию, осудившую полномасштабное вторжение России.

Теперь же Украина и более 40 ее партнеров внесли проект резолюции об осуждении псевдореферендумов и незаконной аннексии Россией оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Резолюция была внесена через несколько дней после того, как Россия ветировала подобное решение в Совете Безопасности ООН. РФ пыталась добиться тайного голосования за резолюцию на Генассамблее ООН, однако безуспешно.

Предыдущие дни обсуждения резолюции в ООН совпали с массированной ракетной атакой РФ на Киев и большинство областей Украины. Именно ее, наряду с незаконной аннексией, в своих выступлениях резко осудили представители многих стран.

НВ ведет онлайн-трансляцию спецсессии Генассамблеи ООН.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

В середине дня оперативное командование Юг сообщило, что ВСУ закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области.

«Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе», — говорится в сообщении.

В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.

Оккупационные войска РФ в Херсонской области сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий Вооруженных сил Украины.

В ОК Юг также заверили, что две новые переправы оккупантов через реку Ингулец в Херсонской области находятся под контролем ВСУ.

Село Червоное в Херсонской области освободили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

«Поселок Червоное в Херсонской области с боями освобожден штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо», — сообщил в своем Telegram-канале глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Глава ОВА также опубликовал фото из освобожденного села.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.

По его словам, только за октябрь ВСУ вернули под контроль Украины 29 населенных пунктов.

Он рассказал, что в деоккупированных населенных пунктах много разрушенных домов, школ, больниц детских садов. Фактически военные РФ разрушили и линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.

Также Янушевич сообщил, что по состоянию на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около семи тысяч.

По его словам, у людей есть большое желание вернуться в свои дома, но власти считают, что сейчас это опасно.

СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах РФ

Речь идет о винницком митрополите УПЦ МП Ионафане — в мире Анатолий Елецких.

По данным следствия, даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.

В СБУ заявили, что митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

«Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

компьютерную технику и мобильные терминалы;

печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

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