231-й день войны — главное. Удар рашистов по центральному рынку Авдеевки, новый Рамштайн и голосование ООН по незаконной аннексии
Последствия удара РФ по центральному рынку Авдеевки (Фото:Донецька ОДА (ОВА) via Telegram)
Среда, 12 октября — 231 день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
В результате удара рашистов по центральному рынку Авдеевки погибли как минимум семь человек
Еще по меньшей мере восемь получили ранения, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram и опубликовал фото последствий обстрела.
«Россияне нанесли удар по центральному рынку, где в это время находилось немало людей. У таких обстрелов нет никакой военной логики — только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других. В этом суть россиян. Будучи неспособными противостоять украинской армии, они „воюют“ с безоружными гражданскими», — написал он.
Кириленко призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться.
«После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное выжить!» — подчеркнул председатель ОВА.
В Брюсселе проходит очередное заседание в формате Рамштайн
Первым на его повестке дня будет вопрос усиления ПВО Украины, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
«Начинается наша работа в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн-6 и встречи министров обороны НАТО. Пункт № 1 в сегодняшней повестке дня — усиление ПВО Украины», — отметил он.
Резников добавил, что также будет проводить двусторонние встречи.
11 октября президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.
На фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.
Также после российской атаки президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому современные системы ПВО.
В НАТО назвали вопрос усиления ПВО Украины «топ-приоритетом».
11-я Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН сегодня проголосует относительно проекта резолюции, осуждающей аннексию оккупированных Россией территорий Украины
Резолюцию обсуждали в ООН с 10 октября, когда была возобновлена работа созванной еще в конце февраля спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Тогда 141 страна проголосовала за резолюцию, осудившую полномасштабное вторжение России.
Теперь же Украина и более 40 ее партнеров внесли проект резолюции об осуждении псевдореферендумов и незаконной аннексии Россией оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Резолюция была внесена через несколько дней после того, как Россия ветировала подобное решение в Совете Безопасности ООН. РФ пыталась добиться тайного голосования за резолюцию на Генассамблее ООН, однако безуспешно.
Предыдущие дни обсуждения резолюции в ООН совпали с массированной ракетной атакой РФ на Киев и большинство областей Украины. Именно ее, наряду с незаконной аннексией, в своих выступлениях резко осудили представители многих стран.
НВ ведет онлайн-трансляцию спецсессии Генассамблеи ООН.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
В середине дня оперативное командование Юг сообщило, что ВСУ закрепили успех в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области.
«Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе», — говорится в сообщении.
В этих населенных пунктах продолжаются стабилизационные меры по восстановлению социальной и критической инфраструктуры.
Оккупационные войска РФ в Херсонской области сосредотачивают основные усилия на удержании захваченных территорий и сдерживании наступательных действий Вооруженных сил Украины.
В ОК Юг также заверили, что две новые переправы оккупантов через реку Ингулец в Херсонской области находятся под контролем ВСУ.
Село Червоное в Херсонской области освободили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
«Поселок Червоное в Херсонской области с боями освобожден штурмовиками 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Спасибо родному Закарпатскому легиону за службу, героическую борьбу против оккупантов и мирное небо», — сообщил в своем Telegram-канале глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Глава ОВА также опубликовал фото из освобожденного села.
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили 75 населенных пунктов Херсонской области.
По его словам, только за октябрь ВСУ вернули под контроль Украины 29 населенных пунктов.
Он рассказал, что в деоккупированных населенных пунктах много разрушенных домов, школ, больниц детских садов. Фактически военные РФ разрушили и линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.
Также Янушевич сообщил, что по состоянию на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около семи тысяч.
По его словам, у людей есть большое желание вернуться в свои дома, но власти считают, что сейчас это опасно.
СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах РФ
Речь идет о винницком митрополите УПЦ МП Ионафане — в мире Анатолий Елецких.
По данным следствия, даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.
В СБУ заявили, что митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.
«Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:
- компьютерную технику и мобильные терминалы;
- печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;
- другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.
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