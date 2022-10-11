230-й день войны — главное. Новые удары РФ по украинской инфраструктуре и попытки «отжать» ЗАЭС, Украина вернула тела 62 погибших бойцов 11 октября, 17:52 Пожар в здании офисного центра автомагазина в Запорожье после российского ракетного удара 11 октября (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Вторник, 11 октября — 230-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Новые атаки РФ на украинскую инфраструктуру

11 октября Россия продолжила атаковать украинскую инфраструктуру.

Рано утром под удар попали объекты в Запорожье. глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что по городу выпустили 12 ракет С-300, две из которых попали в автосалон, в результате чего погиб один человек. Остальные ракеты повредили школу и амбулаторию.

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И.о. мэра Запорожья Анатолий Куртев добавил в своем Telegram-канале, что в результате утренней ракетной атаки повреждены и жилые дома. Он сообщил о пострадавших, но точное их количество не назвал.

Также рано утром оккупанты атаковали Ладыжскую ТЭС в Винницкой области, а затем нанесли по ней повторный удар во время ремонта. Одновременно с повторным ударом по Ладыжской ТЭС войска РФ нанесли удар по еще одному объекту критической инфраструктуры в Винницком районе Винницкой области.

В ОК Юг сообщили, что сбили утром восемь дронов-камикадзе в Николаевской и Одесской областях. А через несколько часов стало известно, что украинская ПВО сбила не менее четырех ракет и вражеские дроны в Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.

Днем 11 октября российские войска нанесли новый удар по объекту энергетики во Львове, из-за чего около трети города снова осталось без электричества, а также возникли перебои с водоснабжением в Сыховском и Франковском районах.

В середине дня пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что украинские ПВО сбили уже 14 российских ракет в разных регионах Украины. По словам мэра Киева Виталия Кличко, несколько ракет были сбиты на подлете к столице.

Также войска РФ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области. По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, есть серьезные разрушения и многие населенные пункты в области остались без света.

К 13:30 число сбитых украинскими силами ракет возросло до 20, а дронов-камикадзе — до 13, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Число жертв массированных российских ракетных ударов 10 октября возросло до 20, еще 108 человек пострадали.

Россия пытается «отжать» ЗАЭС

11 октября в ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты продолжают держать все шесть блоков ЗАЭС в «холодном состоянии» и давят на сотрудников станции.

«Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено», — говорится в сообщении.

К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые «фильтрационные мероприятия». От работников требуется официальное оформление российских паспортов и подписание контрактов с Росатомом.

Инфографика: НВ

В то же время в Энергоатоме сообщили, что оккупанты похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, «вероятно, применяя присущие им методы пыток и запугивания».

По данным предприятия, таким образом РФ пытается получить информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом.

«Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств», — подчеркнули в Энергоатоме

Предприятие обратилось к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Мартынюка из российского плена.

30 сентября российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении. По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Мурашова по пути от станции к захваченному Энергодару и увезли силой. 3 октября стало известно, что Мурашова освободили и он вернулся к семье.

5 октября российский диктатор Владимир Путин подписал «указ» о «передаче» ЗАЭС в собственность страны-агрессора. В Энергоатоме ранее называли планы диктатора ничтожными и агонией РФ.

Украина вернула тела еще 62 своих погибших защитников, часть из них — жертвы теракта в Еленовке



Тела погибших украинских военных вернули в рамках операции по обмену, сообщили на странице в Facebook Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко сообщил, что переговоры об обмене были свехсложными.

«Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям!» — отметил он.

Украинцам придется еще несколько дней ограничивать потребление электроэнергии



Компания Укрэнерго просит украинцев с 17 до 23 часов уменьшить использование мощных электроприборов, заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий

«НЭК Укрэнерго вчера вечером (10 октября, — ред.) возобновило энергоснабжение в большинстве регионов, где оно исчезло в результате масштабного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры магистральных сетей. Под ракетную атаку врага попало беспрецедентное количество энергетических объектов во многих регионах Украины. Но наша энергосистема в очередной раз продемонстрировала свою устойчивость. Диспетчеры НЭК Укрэнерго заживляли потребителей по резервным схемам питания, а ремонтные бригады — срочно восстанавливают поврежденное оборудование», — заявили в компании.

По словам Кудрицкого, «никто в Европе не делал того, что приходится делать нам во время этой войны. С такими масштабными разрушениями еще никто не сталкивался».

«Наши бригады работают 24/7 для того, чтобы как можно быстрее восстановить сети и подать питание всем потребителям, — заявил глава компании. — Но в этот раз нам нужна помощь от украинцев: вечером с 17 до 23 часов, по возможности, снизить использование мощных электроприборов. Это утюги, электроотопление, теплый пол, стиральные машины и пр. Мы просим разумно и бережно относиться к электропотреблению в эти дни, чтобы дать энергетикам время восстановить электросети».

«Это будут полностью контролируемые временные ограничения, которые продлятся по несколько часов. Они вводятся в полной координации с диспетчерами Укрэнерго и призваны сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей», — добавил Кудрицкий.

В Укрэнерго также сообщили, что отключение света в пострадавших областях может занять несколько дней.

В Индонезии заявили, что Путин и Зеленский согласились принять участие в саммите G20 на Бали

«До сих пор реакция была очень положительной», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, сообщили индонезийские СМИ.



Ретно сообщила, что ее партия продолжает налаживать связь с главами двух государств. Однако она подчеркнула, что текущая мировая ситуация динамична.



«Еще раз, друзья, мы должны понимать, что ситуация в мире сейчас динамичная. Вызовы в мире очень высоки, и ситуация не становится проще, а усложняется. Мы будем продолжать общение», — сказала Ретно.

В то же время, глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20.

«Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать», — сказал он.



Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Суспільному сказал, что окончательного решения о поездке Зеленского на саммит пока нет.

Агентство Bloomberg в апреле сообщало, что США и некоторые другие члены Большой семерки призывали Индонезию пригласить Украину на саммит G20 после того, как Джакарта отказалась отозвать приглашение для Путина. Источники агентства заявили, что некоторые члены G20, в том числе президент США Джо Байден, не будут сидеть за одним столом с Путиным.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского. Тот выразил надежду, что на саммите в Индонезии не будет оккупантов. Зеленский также говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

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