227-й день войны — главное. Взрыв на Крымском мосту, аресты военных в Москве, новый командующий силами оккупантов в Украине 8 октября, 21:33 На Крымском мосту после взрыва вспыхнул пожар (Фото:REUTERS/Stringer)

Суббота, 8 октября — 227-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Взрыв на Крымском мосту



На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перебрасывают подкрепление для своих войск, после взрыва вспыхнул пожар.

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Российский национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту якобы «подорвали грузовой автомобиль», что повлекло за собой «вспышку семи топливных цистерн железнодорожного состава».

Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв моста через Керченский пролив — это спецоперация Службы безопасности Украины.

"Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы", — отметил представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии НВ.



Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой.

Из-за пожара в районе Керченского пролива образовались заторы из кораблей. Множество машин стоит на выезд с полуострова, люди раскупают продукты и горючее.

Вечером ставленник Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов заявил об открытии движения через поврежденный мост для легковых авто и автобусов.



Аресты военных в Москве

В Москве начались аресты военнослужащих, сообщает украинская разведка. Передвижение по центру города перекрыли.

ГУР уже известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.



По информации разведки, в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — элиты Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

С чем связаны эти задержания — пока неизвестно.



Новый командующий силами оккупантов в Украине

Генерал Сергей Суровикин был назначен командующим войсками РФ в Украине.

Причины такого решения не были озвучены. Вероятно, это связано с провалами российской армии на территории Украины.

В конце июня 2022 года Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году российский диктатор Владимир Путин назначил его главой ВКС.



Нобелевская премия мира. Глава комитета объяснила, как выбрали лауреатов

Берит Рейсс-Андерсен заявила, что лауреатов Нобелевской премии мира — представителей Украины, России и Беларуси - выбрали, чтобы «подчеркнуть важность гражданского общества и их роль в любой стране, в том числе в противостоянии авторитарной власти».

На вопрос о том, не лучше ли дать эту премию президенту Украины Владимиру Зеленскому или российскому оппозиционеру Алексею Навальному, глава комитета ответила, что «всемирное признание — это не то, что мы принимаем во внимание».



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