227-й батальон ТРО ВСУ вышел на участок государственной границы в Харьковской области — Минобороны 15 мая, 23:40 Цей матеріал також доступний українською Тероборонцы Харьковской области вышли к линии российско-украинской границы (Фото:Минобороны Украины)

227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области.

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Об этом вечером в воскресенье, 15 мая, сообщил волонтер Роман Донык. Он также опубликовал видео с харьковскими терроборонцами.

Видео дня

«Несколько недель ожесточенных боев. Харьковщину очищают от оккупантов. Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТРО вышел на границу со страной агрессором в Харьковской области», — написал волонтер.

Вскоре эту информацию подтвердили и на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook, добавив еще одно видео с украинскими военными вблизи границы.

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