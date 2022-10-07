226-й день войны — главное. «Братство» от нобелевского комитета, добровольный воинский учет для женщин и новый глава Нацбанка
Сотрудницы Центра гражданских свобод обнимаются в своем офисе после получения Нобелевской премии мира, 7 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Пятница, 7 октября, — 226-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Украинский Центр гражданских свобод получил первую Нобелевскую премию в истории страны — вместе с белорусским правозащитником и российским Мемориалом
Такое решение Нобелевского комитета, подпитывающее пропагандистские стереотипы о якобы «братстве» Украины с двумя странами-агрессорами вызвало немало вопросов.
В норвежском Нобелевском комитете, присуждающем Нобелевскую премию мира, объяснили такой выбор тем, что лауреаты представляют гражданское общество в своих странах.
«В течение многих лет они продвигали право критиковать власть и защищать основные права людей. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — отметили в комитете.
Там также прямо подчеркнули, что присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, Мемориалу и Центру гражданских свобод, комитет «хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине». Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года «возродили и уважили видение мира и братства между нациями самого Альфреда Нобеля — видение, в котором больше всего нуждается современный мир».
Украинская правозащитница Александра Матвийчук, глава ЦГС, заявила по случаю получения Нобелевской премии мира: «Я рада, что возглавляемый мною Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны».
Однако в Украине, радуясь по случаю первой Нобелевской премии, обратили внимание и на тот сомнительный образ, который создает такое решение Нобелевского комитета «объединить» в одной премии три страны. Ведь в прошлом году российский журналист и редактор Новой газеты Дмитрий Муратов уже получал Нобелевскую премию мира, а в этом году Россия вторглась в Украину при поддержке Беларуси.
В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк удивился «интересному пониманию слова „мир“, если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью». «Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто „супер“», — добавил Подоляк.
Воинский учет женщин будет добровольным — кроме медиков
7 октября, Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятии женщин на воинский учет.
Такое решение поддержали 297 парламентариев.
В законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет военнообязанных по их собственному желанию. При этом они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.
В принятом законе также осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.
Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны были стать на воинский учет.
После длительных дискуссий в обществе 6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года.
Параллельно с этим в Раде готовили законопроект о внесении изменений в соответствующий закон, чтобы сделать воинский учет женщин добровольным.
В Минобороны также пояснили, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.
Новым главой Нацбанка назначен Андрей Пышный
Рада проголосовала за назначение бывшего главы Ощадбанка Андрея Пышного главой Нацбанка. Назначение поддержали 290 нардепов.
4 октября предыдущий глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.
Позже нардеп Ярослав Железняк сообщил, что новым главой НБУ может стать бывший руководитель государственного Ощадбанка Андрей Пышный. 6 октября президент Зеленский внес кандидатуру Пышного на рассмотрение Верховной Рады.
Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк.
После своего увольнения Шевченко также заявил о политическом давлении на НБУ в течение двух лет.
Верховная Рада отправила Шевченко в отставку 6 октября, это решение поддержали 263 депутата.
В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Шевченко, который раньше возглавлял Укргазбанк, сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которое привело к убыткам в сумме более 206 млн грн.
Рада призвала мировое сообщество создать спецтрибунал по военным преступлениям РФ
Верховная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по военным преступления России в Украине.
Соответствующее постановление поддержали 283 парламентария.
Рада обратилась, в частности, к ООН, Евросоюзу, Совету Европы, парламентам и правительствам государств-членов ООН.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что совершенные армией РФ преступления не должны остаться безнаказанными и нуждаются в международном рассмотрении и осуждении.
Создание спецтрибунала является фундаментом восстановления справедливости и защиты всего мира от подобной агрессии в будущем, если российский диктатор Владимир Путин начнет новую агрессию в отношении одной из европейских стран.
«Создание специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Создание специального трибунала закрывает этот пробел», — отмечается в документе.
Во время обращения к Генассамблее ООН 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии.
Войска РФ продолжают совершать военные преступления в Украине, нанося ракетные удары по гражданской инфраструктуре и убивая мирных жителей.
Оккупанты также убивали и пытали украинцев на захваченных территориях. После деоккупации населенных пунктов украинские правоохранители находят массовые захоронения и братские могилы.
СБУ нейтрализовала подконтрольную беглому бывшему нардепу Илье Киве силовую группировку ОПЗЖ
«Силовую ячейку» запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь нейтрализовали в Киеве во время спецоперации, сообщили в СБУ.
По информации Службы безопасности, участники группировки входили в общественное объединение Патриоты за жизнь, подконтрольное экс-нардепу Илье Киве. Он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых — государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.
По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к уголовным кругам, а их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России.
«По замыслу экс-нардепа, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных „доходов“», — заявили в СБУ.
Следствие установило, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области и оборудовали для этого в собственных домовладениях две нарколаборатории.
СБУ утверждает, что во время обысков на местах жительства подозреваемых правоохранители среди прочего обнаружили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления.
Правоохранители планируют сообщить фигурантам о подозрении в производстве, хранении и сбыте наркотиков и избрать меру пресечения в виде ареста. Решают вопросы дополнительной квалификации незаконных действий подозреваемых.
Новости одной строкой
- Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что повторное российское наступление на Киев возможно, но, чтобы сформировать силы для него, россиянам понадобится 2−3 месяца.
- В Беларусь доставили иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
- ПВО сбила три ракеты в районе Запорожья, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
- Верховная Рада признала оккупацию Россией Курильских островов.
- За два месяца из особо опасных регионов эвакуировались 115 тысяч украинцев, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
- На Запорожской АЭС прошла первая ротация персонала МАГАТЭ.
- Украинцы стали больше заказывать товары, связанные с ядерной безопасностью.
- CNN опубликовал расследование о проблемах «вагнеровцев» в Украине.
- В Петербурге решили не праздновать Новый год, а деньги пустить на мобилизованных.
- Депутат райсовета из Купянска подозревается в коллаборационизме, по данным следствия, он организовывал поездки в российский Краснодар.
- Треть немецких PzH 2000 в Украине уже нуждается в ремонте, их планируют чинить в Словакии, сообщил Spiegel.
- Российские оккупанты усилили провокации в Энергодаре: поступают сообщения о мощных обстрелах, вызвавших отключение электроэнергии.
- С начала войны ВСУ освободили 2400 квадратных километров территории в Херсонской области, сообщили в Офисе президента.
- НАТО должно принять Украину после победы над РФ, иначе Альянс будет лишен смысла, заявил глава МИД Литвы.
- В Мариуполе партизаны подожгли дом, где были расквартированы российские оккупанты.
- Кремль разрешил госСМИ иногда говорить правду из-за растущих подозрений у россиян, пишет Bloomberg.
- Россия вспомнила о переговорах, чтобы остановить продвижение ВСУ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Чехия готовит на 31 октября масштабный визит в Киев с участием около половины министров правительства.
- Зеленский поручил премьеру проработать вопрос о введении вегетарианских сухпайков для ВСУ.
- Лукашенко рассказал, что подарил Путину на день рождения трактор.
- Киевский фуникулер возобновит работу с понедельника, 10 октября.
- Глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за решение начать отопительный сезон в учреждениях социальной сферы 7 октября.
- В Одесской области к 15 годам заключения приговорен агент ФСБ, который передавал врагу разведданные.
- Коллаборанты и бойцы «ЛНР» пытаются сбежать в Россию, но их не пускают, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- Войска РФ за прошлые сутки выпустили по Сумской области 200 снарядов: один человек погиб, есть раненые.
- В деоккупированных селах Херсонской области проблемы с едой и электроснабжением.
- Украинские военные рассказали, как Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
- Глава Верховного суда Всеволод Князев обратился в Службу безопасности Украины с просьбой проверить наличие российского гражданства всех судей ВС.
- Хотя вооруженные силы страны-агрессора РФ планируют в ближайшее время ядерные учения, маловероятно, что их используют для нападения на Украину, считают в разведке Эстонии.
- Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины трем бойцам Вооруженных сил, двум из них — посмертно.
- Азербайджан увеличит поставки газа в Европу минимум вдвое.
- Возле освобожденного Лимана нашли штаб оккупантов с важной документацией.
- Украинские силы сообщили об освобождении села Макеевка в Луганской области.
- Число жертв ракетного удара РФ по Запорожью возросло до 12.
- Экс-нардеп Михаил Добкин появился в форме ВСУ в Харьковской области, снимки опубликовала его дочь.
- Освобожденные из плена защитники Азовстали проходят реабилитацию и дают показания о военных преступлениях РФ, заявил глава МВД Денис Монастырский.
- Боррель призовет увеличить финансирование военной помощи Украине и передать танки Leopard 2.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
- В Херсонской области освободили уже 500 квадратных километров территории, сообщили в ОК Юг.
- «Профсоюз Коломойского» проиграл апелляцию издателю НВ об опровержении недостоверной информации.
- Петиция о прекращении гражданства судьи Верховного суда Львова собрала 25 тысяч подписей.
- Российские оккупанты украли печать Запорожской атомной станции.
- Ночью российские войска обстреляли Донецкую область, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что регион — одна большая горячая точка.
- Российский оккупант рассказал жене, как около 65 мобилизованных исчезли на второй день после прибытия на фронт в Украину, сообщили в украинской разведке.
- ВСУ освободили село Глушковка в Харьковской области.
- Украина настаивает на передаче ATACMS, но в США говорят о «разногласиях» относительно нанесения ударов по Крыму, сообщил WSJ.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 61 680 своих военных, за минувшие сутки — 350.
- За спиной Путина ширится его критика, спорить с ним напрямую осмелился человек из ближайшего окружения, сообщило издание WP.
- В ночь на пятницу, 7 октября, войска РФ атаковали Николаев дронами-камикадзе, возник пожар в двухэтажном здании.
- Меркель заявила, что будущее «архитектуры европейской безопасности в рамках международного права» будет стабильным только при участии России, в ОП назвали это высказывание «чистым лицемерием».
- Оккупанты нанесли удар по Запорожью: одна из ракет упала во двор многоэтажки, был ранен человек.
- В РФ решили не праздновать день рождения Путина, сообщила Медуза.
- Cаммит Европейского политического сообщества подтвердил полную изоляцию России, заявил премьер Польши.
- Больше половины танкового парка ВСУ состоит из трофейных машин, Россия продолжит терять тяжелую технику, сообщили в британской разведке.
- Резников обратился к военным РФ с призывом спасти свою страну от трагедии.
- Войска РФ выпустили по Никополю около 40 снарядов, повреждены многоэтажки.
- В захваченном Сватово российские оккупанты заминировали объекты инфраструктуры, в Кадиевке уничтожают документы, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай,
- В Донецкую области прибыли 500 мобилизованных уголовников, сообщили в Генштабе.
- РФ впервые атаковала Запорожье иранскими дронами Shahed-136.
- Использование Путиным ядерного оружия закончится глобальным Армагеддоном, заявил президент США Джо Байден.
- Макрон подтвердил планы поставить Украине новые гаубицы Caesar.
- США не планируют размещать ядерное оружие в Польше, заявили в Госдепе.
Эксклюзивы НВ
- Победа с привкусом компромисса. Что не так с новыми санкциями ЕС против российских металлургов
- «Чтобы продать Западу». В Кремле ищут «реформатора» на смену диктатору Путину — Огрызко
- «Площадка для ведения боевых действий». Политолог объяснил, чем продиктована спешка России в «аннексии» Запорожской АЭС
- «Борются против агрессии Путина». В ЦГС прокомментировали НВ получение Нобелевской премии мира вместе с белорусом и россиянами
- Военный преступник, но глава государства. Вениславский рассказал, когда смогут арестовать Путина
- Кадровые изменения. В Метинвесте Ахметова и Новинского назначили новых топ-менеджеров
- «ВСУ заставляют оккупантов бежать». Оборона РФ в Херсонской области обваливается даже быстрее, чем прогнозировали военные — эксперт
- «Не очень хороший тренд». Шевченко предупредили о вручении ему подозрения — StateWatch
- У Франции и Германии не будет аргументов. Как Украина может пройти путь в НАТО «без остановок» — интервью с экс-послом в США Валерием Чалым
- «У кадыровцев разве что борода длиннее». Командир Грузинского легиона — о боях за Лиман, мобилизованных россиянах и восстании на Кавказе
- Золотые яйца. Почему цены выросли вдвое и когда они пойдут вниз — разбор
- Очереди на просмотр и максимум информации о себе. Как снять квартиру в Берлине — репортаж НВ
- Ядерные гопники. Как Россия аннексирует Запорожскую атомную станцию и можно ли узаконить этот грабеж в МАГАТЭ