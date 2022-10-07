226-й день войны — главное. «Братство» от нобелевского комитета, добровольный воинский учет для женщин и новый глава Нацбанка 7 октября, 18:46 Сотрудницы Центра гражданских свобод обнимаются в своем офисе после получения Нобелевской премии мира, 7 октября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пятница, 7 октября, — 226-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Украинский Центр гражданских свобод получил первую Нобелевскую премию в истории страны — вместе с белорусским правозащитником и российским Мемориалом

Такое решение Нобелевского комитета, подпитывающее пропагандистские стереотипы о якобы «братстве» Украины с двумя странами-агрессорами вызвало немало вопросов.

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В норвежском Нобелевском комитете, присуждающем Нобелевскую премию мира, объяснили такой выбор тем, что лауреаты представляют гражданское общество в своих странах.

«В течение многих лет они продвигали право критиковать власть и защищать основные права людей. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», — отметили в комитете.

Там также прямо подчеркнули, что присуждая Нобелевскую премию мира за 2022 год Алесю Беляцкому, Мемориалу и Центру гражданских свобод, комитет «хочет отметить трех выдающихся борцов за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Беларуси, России и Украине». Комитет считает, что благодаря усилиям в пользу гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года «возродили и уважили видение мира и братства между нациями самого Альфреда Нобеля — видение, в котором больше всего нуждается современный мир».

Украинская правозащитница Александра Матвийчук, глава ЦГС, заявила по случаю получения Нобелевской премии мира: «Я рада, что возглавляемый мною Центр гражданских свобод получил сегодня Нобелевскую премию вместе с нашими друзьями и партнерами из Мемориала и Вясны».

Однако в Украине, радуясь по случаю первой Нобелевской премии, обратили внимание и на тот сомнительный образ, который создает такое решение Нобелевского комитета «объединить» в одной премии три страны. Ведь в прошлом году российский журналист и редактор Новой газеты Дмитрий Муратов уже получал Нобелевскую премию мира, а в этом году Россия вторглась в Украину при поддержке Беларуси.

В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк удивился «интересному пониманию слова „мир“, если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью». «Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто „супер“», — добавил Подоляк.

Воинский учет женщин будет добровольным — кроме медиков

7 октября, Верховная Рада одобрила во втором чтении и в целом законопроект о добровольном порядке взятии женщин на воинский учет.



Такое решение поддержали 297 парламентариев.

В законе говорится, что женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне, берутся на воинский учет военнообязанных по их собственному желанию. При этом они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту.

В принятом законе также осталась норма об обязательном воинском учете для медицинских сотрудников.

Согласно действующему законодательству, с 1 октября 2022 года представительницы некоторых профессий и специальностей должны были стать на воинский учет.

После длительных дискуссий в обществе 6 сентября министр обороны Алексей Резников подписал приказ об отсрочке взятия на учет женщин соответствующих профессий/специальностей до 1 октября 2023 года.

Параллельно с этим в Раде готовили законопроект о внесении изменений в соответствующий закон, чтобы сделать воинский учет женщин добровольным.

В Минобороны также пояснили, что сейчас в Украине нет острой необходимости увеличивать количество женщин на воинском учете. В то же время, в украинской армии остается потребность в специальностях и специалистах в сферах медицины, радиотехники и пищевых технологий.

Новым главой Нацбанка назначен Андрей Пышный

Рада проголосовала за назначение бывшего главы Ощадбанка Андрея Пышного главой Нацбанка. Назначение поддержали 290 нардепов.

4 октября предыдущий глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.

Позже нардеп Ярослав Железняк сообщил, что новым главой НБУ может стать бывший руководитель государственного Ощадбанка Андрей Пышный. 6 октября президент Зеленский внес кандидатуру Пышного на рассмотрение Верховной Рады.

Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк.

После своего увольнения Шевченко также заявил о политическом давлении на НБУ в течение двух лет.

Верховная Рада отправила Шевченко в отставку 6 октября, это решение поддержали 263 депутата.

В тот же день Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что Шевченко, который раньше возглавлял Укргазбанк, сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которое привело к убыткам в сумме более 206 млн грн.

Рада призвала мировое сообщество создать спецтрибунал по военным преступлениям РФ

Верховная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по военным преступления России в Украине.

Соответствующее постановление поддержали 283 парламентария.

Рада обратилась, в частности, к ООН, Евросоюзу, Совету Европы, парламентам и правительствам государств-членов ООН.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что совершенные армией РФ преступления не должны остаться безнаказанными и нуждаются в международном рассмотрении и осуждении.

Создание спецтрибунала является фундаментом восстановления справедливости и защиты всего мира от подобной агрессии в будущем, если российский диктатор Владимир Путин начнет новую агрессию в отношении одной из европейских стран.

«Создание специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины. Создание специального трибунала закрывает этот пробел», — отмечается в документе.

Во время обращения к Генассамблее ООН 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии.

Войска РФ продолжают совершать военные преступления в Украине, нанося ракетные удары по гражданской инфраструктуре и убивая мирных жителей.

Оккупанты также убивали и пытали украинцев на захваченных территориях. После деоккупации населенных пунктов украинские правоохранители находят массовые захоронения и братские могилы.

СБУ нейтрализовала подконтрольную беглому бывшему нардепу Илье Киве силовую группировку ОПЗЖ

«Силовую ячейку» запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь нейтрализовали в Киеве во время спецоперации, сообщили в СБУ.

По информации Службы безопасности, участники группировки входили в общественное объединение Патриоты за жизнь, подконтрольное экс-нардепу Илье Киве. Он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых — государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

По данным следствия, в состав группировки входило по меньшей мере 12 человек, причастных к уголовным кругам, а их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России.

«По замыслу экс-нардепа, участники банды должны были остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона. Однако после побега Кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных „доходов“», — заявили в СБУ.

Следствие установило, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области и оборудовали для этого в собственных домовладениях две нарколаборатории.

СБУ утверждает, что во время обысков на местах жительства подозреваемых правоохранители среди прочего обнаружили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления.

Правоохранители планируют сообщить фигурантам о подозрении в производстве, хранении и сбыте наркотиков и избрать меру пресечения в виде ареста. Решают вопросы дополнительной квалификации незаконных действий подозреваемых.

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