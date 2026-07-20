225-й отдельный штурмовой полк в понедельник, 20 июля, сообщил о взятии в плен 64 российских оккупантов, которые должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций в Запорожской области . Об этом говорится в сообщении полка.

Бойцы полка провели зачистку от проникших групп оккупантов в районах Тернуватого, Косовцевого, Рождественки, Верхней Терсы и Воздвижевки.

«Они должны были незаметно проникнуть в тыл украинских позиций. В бой не вступать. Искать экипажи БПЛА, собирать разведданные и устанавливать российские флаги для очередных пропагандистских роликов о „захваченных“ селах. Вместо этого они оказались в плену. Результат операции — 64 российских военнопленных», — сообщили военные.

Реклама

В 225-м отдельном штурмовом полку не сообщили, когда именно украинские военные взяли в плен российских оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Гуляйпольском направлении российские войска 21 раз атаковали вблизи Железнодорожного, а также в направлениях Доброполья, Цветкового, Воздвижевки и Горького. На Ореховском направлении Силы обороны отразили одну попытку противника продвинуться в районе Щербаков.