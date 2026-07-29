В 225-м штурмовом полку ВСУ опровергли информацию о «заградотрядах» в боях под Гуляйполем в 2025 году

В 225-м отдельном штурмовом батальоне заявили, что планируют «снять вопросы», которые могут возникнуть в связи со стабилизацией боевой обстановки под Гуляйполем в 2025 году (Фото: Генеральный штаб ВСУ / Telegram)

Военные 225-го отдельного штурмового полка ВСУ опровергли слухи об использовании заградительных отрядов во время стабилизации боевой ситуации под Гуляйполем в Запорожской области в 2025-м .

Об этом 29 июля говорится в заявлении подразделения.

В тексте говорится, что, учитывая сообщения, распространяемые в соцсетях о подготовке расследования по поводу якобы наличия заградительных отрядов в подразделениях Сил обороны — в 225-м ОШП хотят «снять вопросы», которые могут возникнуть в связи со стабилизацией боевой ситуации под Гуляйполем.

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В частности, военнослужащие рассказали, что полк передислоцировали в Запорожскую область с Курского направления — после того, как подразделения Теробороны, удерживавшие под Гуляйполем, «потеряли управление».

В 225-м ОШП утверждают, что на тот момент российские оккупанты уже форсировали реку Янчур в районе населенных пунктов Полтавка и Малиевка, а 102-я бригада ТрО— отступала. Соответственно, заявили военные, за один месяц под Гуляйполем было потеряно около 300 квадратных километров территории.

Кроме того, как добавили полку, бойцы ТрО утратили контроль над 20 командно-наблюдательными пунктами, девятью ротными опорными пунктами и 18 взводными опорными пунктами. Также в 225-м ОШП напомнили о российском видеоролике с одного из КНП — отступившие офицеры оставили там карты, компьютеры с документами и данными украинских защитников.

«Это первый случай в истории войны в Украине, когда враг проник на КСП батальона и снял свое пропагандистское видео. В этом хаосе пехота ТрО осталась на позициях без связи, без понимания обстановки и без управления. В результате солдаты ТрО приняли решение самовольно покинуть позиции», — говорится в заявлении 225-м ОШП.

В подразделении добавили, что 781 военнослужащий ТрО самовольно покинул позиции — т. е. практически вся бригада отошла с линии боевого столкновения.

«И это движение началось на позициях, которые уже заняли штурмовые подразделения. Бойцы 225-го ОШП сталкивались с группами людей в форме и с оружием, которые двигались им навстречу. В этой ситуации штурмовики 225-й действовали в соответствии с Уставом ВСУ и правилами ведения войны — сначала подавали голосовую команду остановиться, затем — предупредительные выстрелы в воздух, после чего задерживали и разоружали военнослужащих для дальнейшей передачи Военной службе правопорядка с целью идентификации», — заверили в 225-м ОШП.

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В полку заявляют — чтобы не допустить потерь во время несанкционированного выхода с позиций, командирам подразделения приходилось в ручном режиме налаживать связь с комбригом и с военным омбудсменом Ольгой Решетиловой.

«Ни один военнослужащий ТрО не пострадал в результате так называемого friendly fire. Поэтому любые заявления относительно заградительных отрядов не соответствуют действительности», — отметили в полку.

Заградительные отряды — это специальные военные подразделения, которые использовались для поддержания дисциплины в армии, предотвращения самовольного отступления войск и задержания дезертиров. Наибольшую известность они приобрели во время Второй мировой войны, когда в СССР такие отряды действовали в соответствии с приказами военного командования.

Проект DeepState 19 декабря 2025 года заявил, что из-за саботажа некоторых офицеров 102-й бригады территориальной обороны существует риск потери Гуляйполя Запорожской области. Некоторых бойцов подговаривают на самовольное оставление позиций, сообщал проект.

25 декабря в Сети появилось видео, на котором российские захватчики утверждали, что захватили командно-наблюдательный пункт (КНП) бригады территориальной обороны в центре Гуляйполя.

Позднее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что по факту захвата пункта управления в Гуляйполе проведут расследование.

29 декабря тогдашний главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что военная служба правопорядка расследует этот инцидент.