225-й день войны — главное. Ракетные удары РФ по Запорожью, продвижение ВСУ в Херсонской и Харьковской областях и подозрение главе НБУ 6 октября, 18:01 Спасатели работают на месте российского ракетного удара в Запорожье, 6 октября (Фото:ГСЧС Украины)

Четверг, 6 октября — 225-й день полномасштабной войны России против Украины.НВ собрал главные новости за сегодня.

Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье: четверо погибших, 12 раненых

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины. Позже глава ОВА Александр Старух сообщил, что гибель второй женщины не подтвердили.

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Ранения получили 12 человек, удалось спасти 21 пострадавшего.

В результате утренней атаки разрушены жилые дома.

Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.

К 14:30 из-под завалов достали тела еще троих погибших — таким образом число жертв возросло до четырех.

Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.



С 1 октября ВСУ освободили в Херсонской области 29 населенных пунктов

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Во время брифинга он заявил, что на Херсонском направлении российские оккупанты за счет резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над утраченными территориями.



Кроме того, руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что с начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

«Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», — сказала она.

Ситуация на южном направлении остается сложной и развивается очень динамично. Украинские силы продвигаются и на нескольких направлениях, углубление по линии фронта происходит до 20 километров.

С 21 сентября ВСУ освободили на Слобожанском направлении 93 населенных пункта

ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян на 55 км, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Под контроль взято более 2400 квадратных километров Слобожанщины», — отметил он.

Громов добавил, что на направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия, чтобы замедлить украинское продвижение.

Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении

Главе НБУ Кириллу Шевченко, который за два дня до этого подал в отставку, сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ Укргазбанк, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен», — говорится в сообщении САП.

Сообщается, что руководство банка использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы были «агентами» банка и привлекли к нему крупных клиентов, отмечают в САП. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

По данным следствия, с 2014 по 2020 год по этой схеме средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.

В указанном уголовном производстве о подозрении сообщено пяти основным фигурантам данного преступления. Среди них действующий глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, а также бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

В САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего Шевченко на посту главы НБУ.

Через несколько часов после того, как стало известно об объявлении Шевченко о подозрении, Рада отправила его в отставку.

Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк. До назначения на должность главы НБУ Шевченко возглавлял государственный Укргазбанк.

По результатам предварительного расследования Швеции на местах утечек газа из Северных потоков их причиной стали взрывы

Об этом сообщили в Службе безопасности страны.

«После расследования на месте преступления Служба безопасности установила, что на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесен значительный ущерб», — говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что расследование укрепило подозрение в грубом саботаже. Кто именно организовал взрывы, не уточняется.

Дальнейшее расследование шведских спецслужб должно определить, можно ли предъявить кому-либо обвинение и впоследствии привлечь к ответственности.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, писало немецкое издание Der Tagesspiegel.

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