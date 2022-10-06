225-й день войны — главное. Ракетные удары РФ по Запорожью, продвижение ВСУ в Херсонской и Харьковской областях и подозрение главе НБУ
Спасатели работают на месте российского ракетного удара в Запорожье, 6 октября (Фото:ГСЧС Украины)
Четверг, 6 октября — 225-й день полномасштабной войны России против Украины.НВ собрал главные новости за сегодня.
Оккупанты нанесли удар по жилым домам в Запорожье: четверо погибших, 12 раненых
Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. Сообщалось, что погибли две женщины. Позже глава ОВА Александр Старух сообщил, что гибель второй женщины не подтвердили.
Ранения получили 12 человек, удалось спасти 21 пострадавшего.
В результате утренней атаки разрушены жилые дома.
Через несколько часов оккупанты нанесли повторный ракетный удар по областному центру. Снаряды попали в объекты инфраструктуры.
К 14:30 из-под завалов достали тела еще троих погибших — таким образом число жертв возросло до четырех.
Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжаются.
С 1 октября ВСУ освободили в Херсонской области 29 населенных пунктов
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Во время брифинга он заявил, что на Херсонском направлении российские оккупанты за счет резервов пытаются контратаковать, чтобы сдержать наступление ВСУ и восстановить контроль над утраченными территориями.
Кроме того, руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что с начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.
«Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», — сказала она.
Ситуация на южном направлении остается сложной и развивается очень динамично. Украинские силы продвигаются и на нескольких направлениях, углубление по линии фронта происходит до 20 километров.
С 21 сентября ВСУ освободили на Слобожанском направлении 93 населенных пункта
ВСУ продвинулись вглубь обороны россиян на 55 км, сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
«Под контроль взято более 2400 квадратных километров Слобожанщины», — отметил он.
Громов добавил, что на направлении Купянск-Сватово войска РФ пытаются вести сдерживающие действия, чтобы замедлить украинское продвижение.
Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении
Главе НБУ Кириллу Шевченко, который за два дня до этого подал в отставку, сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн.
«Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили противоправную деятельность должностных лиц государственного АБ Укргазбанк, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен», — говорится в сообщении САП.
Сообщается, что руководство банка использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы были «агентами» банка и привлекли к нему крупных клиентов, отмечают в САП. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
По данным следствия, с 2014 по 2020 год по этой схеме средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.
В указанном уголовном производстве о подозрении сообщено пяти основным фигурантам данного преступления. Среди них действующий глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, а также бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
В САП подчеркнули, что факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания действующего Шевченко на посту главы НБУ.
Через несколько часов после того, как стало известно об объявлении Шевченко о подозрении, Рада отправила его в отставку.
Кирилл Шевченко был назначен главой НБУ в июле 2020 года после того, как Яков Смолий внезапно ушел в отставку с этой должности, обвинив руководство страны в давлении на центробанк. До назначения на должность главы НБУ Шевченко возглавлял государственный Укргазбанк.
По результатам предварительного расследования Швеции на местах утечек газа из Северных потоков их причиной стали взрывы
Об этом сообщили в Службе безопасности страны.
«После расследования на месте преступления Служба безопасности установила, что на газопроводах Nord Stream 1 и 2 в экономической зоне Швеции произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесен значительный ущерб», — говорится в пресс-службе ведомства.
Отмечается также, что расследование укрепило подозрение в грубом саботаже. Кто именно организовал взрывы, не уточняется.
Дальнейшее расследование шведских спецслужб должно определить, можно ли предъявить кому-либо обвинение и впоследствии привлечь к ответственности.
26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.
Инцидент произошел на глубине около 70 метров неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.
Всего в эти дни было зафиксировано три мощных утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.
Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.
Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.
Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».
В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.
Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, писало немецкое издание Der Tagesspiegel.
Новости одной строкой
- Кремль сознательно уничтожает представителей народов, которые могут выступать против узурпации власти, заявили в ГУР Минобороны.
- Под Купянском правоохранители нашли тела еще двух замученных мужчин.
- ВСУ освободили Грековку в Луганской области.
- Парламент принял закон о выводе с рынка системных банков в условиях военного положения.
- ВСУ уже обучаются работе с системами NASAMS и IRIS-T.
- НВ опубликовал инфографику об американских бронетранспортерах MRAP MaxxPro, 200 таких передадут Украине.
- Зеленский заявил, что, если Путин нанесет ядерный удар, то «не сохранит свою жизнь».
- С октября Беларусь направила войскам РФ десятки вагонов с боеприпасами, сообщили в Генштабе ВСУ.
- Российские войска в день рождения диктатора Владимира Путина, 7 октября, могут массово обстрелять Украину, заявили в Генштабе ВСУ.
- Оккупанты впервые с конца августа нанесли авиаудар по Украине с территории Беларуси.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы в городе утром 6 октября: уничтожаются вражеские склады техники и боеприпасов.
- Депутаты Европарламента призвали существенно увеличить военную помощь Украине.
- Украине требуется не менее $12 млрд международной помощи до конца года, считает британский экономист Тимоти Эш.
- В Крыму оккупанты мобилизуют водителей скорой помощи и трактористов аграрных предприятий, заявили в ГУР Минобороны.
- Глава Совфеда РФ предложила делегации Украины «прямо сегодня» сесть за стол переговоров.
- Лукашенко запретил любой рост цен в Беларуси с сегодняшнего дня.
- Россия перебросила мобилизованных на юг Украины: их используют как пушечное мясо.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас никто не знает, в каком состоянии ядерное оружие РФ, и как оно сработает в случае применения.
- Почти все страны НАТО и ЕС присоединились к учебным программам для украинских солдат.
- Количество россиян, выехавших из РФ, вдвое больше, чем мобилизованных, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Россия пыталась заказать через третьи страны 700 тысяч бронежилетов и комплектов зимней одежды, но получила отказ, заявил министр обороны Алексей Резников.
- Речь Путина об аннексии территорий Украины говорит о его изоляции и потери связи с реальностью, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
- В Киев прибыла глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, она выступает за предоставление Украине БМП Marder и танков Leopard.
- Освобожденные командиры Азова рассказали, как узнали о теракте в Еленовке и сколько имен сейчас в списке погибших.
- Начальник штаба полка Азов призвал СМИ не публиковать детали об издевательствах россиян.
- В Николаевской области сбили два Shahed-136 и один Mohajer-6.
- Реальное количество уже мобилизованных на войну против Украины россиян составляет более 100 тысяч человек, заявили в ГУР Минобороны.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев, заявил Владимир Зеленский.
- Появилось видео разбитой колонны российских оккупантов, которые пытались сбежать из Лимана Донецкой области с награбленным.
- ЕС ввел новые санкции против России, восьмой пакет включает ограничение цен на нефть.
- Конфискованные российские активы нужно отдать на восстановление Украины, заявил премьер-министр Польши.
- В Харьковской области полностью освободили Боровскую громаду.
- Коллаборанты перевозят свои семьи из Херсонской области в Крым, заявил замглавы облсовета.
- Илон Маск опубликовал карту политических предпочтений украинцев десятилетней давности.
- В США считают, что Украина может освободить Крым, если сохранит темпы по деоккупации, пишет The Telegraph.
- Найденные в Харьковской области золотые коронки военные РФ могли похитить у местного стоматолога, пишет Bild.
- В Луганской области из-за огромного количества раненых оккупанты обустраивают больницы в школах, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
- За сутки ВСУ ликвидировали более 300 военных РФ, уничтожено 15 беспилотников.
- В России заявили, что готовы гнать газ по уцелевшей нитке Севпотока-2.
- Оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по Шепетовскому району Хмельницкой области: одна ракета упала рядом с объектом инфраструктуры, другая — на пустыре.
- Оккупанты ударили дронами-камикадзе по Основянскому району Харькова в ночь на 6 октября, пострадали промышленные объекты, есть разрушения.
- В Днепропетровской области под огнем оккупантов оказались три громады, в Никополе повреждены десять домов.
- За прошлые сутки украинские военные отразили атаки армии РФ в районе восьми населенных пунктов, сообщили в Генштабе.
- Оккупанты минируют инфраструктуру в Энергодаре, сообщили в Генштабе.
- На войне погиб «киборг» Вячеслав Зайцев.
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