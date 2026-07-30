Texty опубликовали материал о заградотрядах в 225-м полку: в воинской части ответили

Издание Texty.org.ua опубликовало материал, в котором говорится об избиениях, незаконном удержании и угрозах применением оружия во время самовольного оставления позиций в 225-м Отдельном штурмовом полку.

Расследование Анны Калюжной было обнародовано в четверг, 30 июля.

Авторка отметила, что в нем собраны свидетельства десятков людей — военнослужащих 225-го ОШП (как действующих, так и скрывающихся от преследования за самовольное оставление части), бойцов смежных и приданных подразделений, а также родных пропавших без вести.

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В частности, издание приводит аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос командира полка Олега Ширяева, приказывает открывать огонь по военным, покидающим позиции без приказа, и заявляет, что в таких обстоятельствах «никаких своих не существует».

Сам Ширяев в комментарии Texty заявил, что его слова не означали приказа стрелять по своим, а касались «правил перемещения военнослужащих различных подразделений и способов координации для распознавания своих» — мол, украинскими военными могут притворяться переодетые россияне.

В материале также приведены свидетельства военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 39-й отдельной бригады береговой обороны и других подразделений, выполнявших боевые задачи совместно с 225-м полком. Собеседники издания рассказали, что тех, кто покидал позиции, останавливали, задерживали или угрожали применением оружия.

Издание Texty отметило, что перед публикацией расследования командование 225-го полка обнародовало на своей странице в Facebook сокращенный ответ на журналистский запрос, причем возможность комментировать публикацию была ограничена.

На странице 225-го ОШП в Facebook действительно есть публикация, датированная 29 июля (с закрытыми комментариями). В этом сообщении полк опроверг существование так называемых заградотрядов и, в частности, объяснил свои действия под Гуляйполем осенью 2025 года.

Авторка расследования Анна Калюжная ссылается на слова одного из офицеров — непосредственного участника тех событий, который рассказал, что сталкивался с заградотрядом 225-го полка.

В самом полку заявили, что 225-й ОШП был переброшен под Гуляйполе после того, как подразделения территориальной обороны, удерживавшие этот участок, потеряли управление.

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«Пехота ТрО осталась на позициях без связи, без понимания обстановки и без управления. В результате солдаты ТрО приняли решение самовольно оставить позиции», — говорится в заявлении командования. По его данным, речь шла о 781 военнослужащем.

«В этой ситуации штурмовики 225-го полка действовали в соответствии с Уставом ВСУ и правилами ведения войны: сначала подавали голосовую команду остановиться, затем делали предупредительные выстрелы в воздух, после чего задержали и разоружили военнослужащих для последующей передачи Военной службе правопорядка с целью идентификации», — заявили в 225-м полку. Там настаивают на том, что «ни один военнослужащий Сил ТрО не пострадал в результате так называемого friendly fire (дружественного огня)».