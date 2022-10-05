224-й день войны — главное. Подозрение в госизмене Кузьмину, старт деоккупации Луганской области и атака дронов по Белой Церкви 5 октября, 18:32 Здание, поврежденное дроном-камикадзе в Белой Церкви, 5 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Среда, 5 октября — 224-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Нардепу Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в госизмене

В Telegram-канале Госбюро расследований говорится, что накануне и после начала полномасштабного вторжения России нардеп размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

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По данным следствия, с марта 2021 года и после начала войны РФ против Украины Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Целью сообщений было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационное влияние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности страны.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госизмена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

На данный момент правоохранители устанавливают местонахождение нардепа. Проведены более десяти одновременных обысков в местах его возможного пребывания.

Досудебное расследование продолжается.

Ренат Кузьмин после Революции Достоинства бежал из Украины и был объявлен в розыск. В 2014 году против него было открыто уголовное производство из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010 году.

На парламентских выборах 2019 года он был избран депутатом по списку ОПЗЖ, после чего полиция сняла его с розыска.

Началась деоккупация Луганской области

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Ну что ж, сейчас уже официально — деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг», — сообщил глава ОВА в своем Telegram-канале.

Он не уточнил названия освобожденных населенных пунктов.

2 октября Гайдай заявил, что освобождение Лимана может запустить процесс деоккупации Луганской области.

Удар дронами по Белой Церкви

В ночь на 5 октября Россия дважды атаковала Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе.

Атаки вызвали пожары на объектах инфраструктуры, которые позже удалось ликвидировать.

Всего Белую Церковь атаковали 12 дронов, было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов, один человек пострадал.

«В настоящее время осуществлены все необходимые меры безопасности и ликвидирован пожар, возникший в результате шести попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено три здания инфраструктуры», — заявилглава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

Он также сообщил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, и что власти города решили организовать учебный процесс дистанционно.

После атаки украинцев призвали сообщать на линию 102 о подозрительных лицах, предметах и звуках, похожих на мопед или работу бензопилы.

«Перед взрывом в Белой Церкви многие слышали в небе звук, похожий на мопед или бензопилу. Так работает двигатель беспилотника-камикадзе. Дроны можно увидеть визуально, ведь иногда они улетают на низкой высоте», — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

Небитов также показал последствия ударов дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в Белой Церкви.

Судью с российским гражданством все-таки уволили

Судья Богдан Львов был отчислен из штата Верховного суда из-за наличия у него гражданства страны-агрессора России.

Об этом сообщила программа расследований Схемы со ссылкой на приказ, подписанный главой Верховного суда Всеволодом Князевым.



В приказе, который журналисты опубликовали в Telegram, сказано, что полномочия судьи Львова прекращены из-за его российского гражданства, он отзывается из отпуска и с 5 октября отчисляется из состава Верховного суда.

3 октября стало известно, что Кассационный хозяйственный суд ВС не смог уволить Львова, несмотря на то, что СБУ подтвердила наличие у него российского гражданства.

В тайном голосовании Кассационного хозяйственного суда ВС приняли участие 39 из 40 человек. Увольнение поддержал 21 человек. Как сообщал Центр противодействия коррупции, для решения нужен был еще один голос, поскольку его можно считать принятым, когда голосует большинство от тех, кто работает, — 43 человек.



Ранее Львов заявил, что прошел полиграф. Он обнародовал выводы и заявил, что «непричастен к получению российского гражданства и паспорта РФ».

15 сентября журналисты Схем выяснили, что Львов получил паспорт РФ в 1999 году. Однако в 2017-м, во время конкурса на должность в суде, он отметил в своей анкете, что у него нет гражданства другой страны.

Позже журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев подтвердил наличие гражданства РФ у Львова и исключил, что документы в реестрах могут быть подделкой, как об этом говорил сам судья.

Пентагон не подтвердил данные о перемещении ядерного оружия в России

Заместительница помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что в ведомстве не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге.

«В ядерном вопросе мы, безусловно, слышали бряцание оружием от Путина. Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию в отношении ядерного оружия», — сказала она.

Накануне издание The Times сообщило, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения, проведя ядерное испытание на границах Украины.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились после появления информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

о мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.