223-й день войны. Освобождение Давыдова Брода, двусмысленное заявление Лукашенко о «призыве» и реакция на скандальный твит Маска
Пес метит брошенную во время отступления технику российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
Вторник, 4 октября — 223-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.
Освобождение Давыдова Брода и еще четырех сел
4 октября, Вооруженные силы освободили уже пять населенных пунктов, среди которых важный с тактической точки зрения Давыдов Брод Херсонской области.
Он находится на берегу реки Ингулец и на границе с Николаевской областью.
О его освобождении сообщил депутат Роман Лозинский, который опубликовал видео из освобожденного села.
«Давыдов Брод отвоеван! Здесь только поднят наш флаг! Один из ключевых на плацдарме за Ингульцом на Херсон», — написал он.
Также появились сообщения об освобождении Великой Александровки и Староселья также в Херсонской области и Богуславки и Боровской Андреевки в Харьковской области.
Двусмысленное заявление Лукашенко о «призыве»
На фоне мобилизации в стране-агрессоре РФ белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что после уборочной кампании нужно «уточнить» списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».
«Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе», — сказал он.
По его словам, проверять нужно «в каждом районе без всякого гвалта, без шума».
«Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», — сказал он.
Диктатор добавил, что это «никакого отношения к мобилизации не имеет».
4 октября диктатор Александр Лукашенко также признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.
Реакция на скандальный твит Илона Маска об окончании войны России против Украины
Вечером 3 октября Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter опрос, в котором сформулировал, «наиболее вероятный исход» войны России против Украины. В нем содержалось четыре пункта:
- «провести заново выборы в аннексированных Россией регионах под наблюдением ООН [вероятно, Маск подразумевал нелегитимные „референдумы“ о присоединении к РФ]». «Россия уходит, если таковой будет воля народа», — добавил он;
- Крым становится формальной частью России, «как это было с 1783 года (до „ошибки“ Хрущева)»;
- гарантия водоснабжения Крыма [со стороны Украины];
- Украина остается нейтральным государством.
Маск подчеркнул, что считает такой сценарий исхода войны неизбежен — мол, «вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», — а другим «возможным, хотя и маловероятным» исходом конфликта назвал ядерную войну.
Он призвал пользователей проголосовать в своем опросе, который предусматривает только два варианта ответа — «да» и «нет».
Спустя считанные часы интенсивность голосования в этом посте американского предпринимателя уже зашкаливала, количество участников опроса еще вчера перевалило за 1 млн человек.
Не только украинцев, но и многих западных политиков и пользователей возмутили поразительная близость идей Маска к нарративам Кремля, а также полное игнорирование в его опросе реалий войны, развязанной Россией — включая уже доказанное зверствами армии РФ стремление оккупантов уничтожить население Украины и безосновательность самой идеи любых подобных «референдумов» в границах суверенной Украины.
К 13:00 вторника, 4 октября, по киевскому времени — за 6 часов до окончания голосования — в этом опросе Илона Маска приняло участие почти 2,5 млн человек, 60,5% из них высказались против его идеи.
Зеленский официально признал ничтожность всех актов Путина об аннексии украинских территорий
Соответствующий указ № 687/2022 о ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины опубликован на сайте президента.
Президент признал ничтожными, то есть не имеющими никаких юридических последствий, указы Путина от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 68, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные в связи с реализацией этих указов диктатора РФ.
17 марта 2014 года Путин подписал указ об аннексии временно оккупированного украинского Крыма. 21 февраля 2022 года диктатор признал «независимость» ОРДЛО, а 29 сентября Путин подписал указ о «независимости» Херсонской и Запорожской областей.
30 сентября Путин подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.
4 сентября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.
Путин может провести ядерные испытания возле границы Украины, сообщило издание The Times
Издание отмечает, что о возможных ядерных испытаниях РФ НАТО предупредило своих членов.
Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.
Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что поезд секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины, которая появилась в пророссийском Telegram-канале Rybar.
Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением минобороны России и «отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку».
Однако аналитики предполагают, что если Путин решится применить ядерное оружие, то, скорее всего, он сделает это в Черном море. Эксперты считают такую "демонстрацию" вероятной, но при этом не исключают применения Россией тактического ядерного оружия против Украины.
Однако применения ядерного оружия против Украины несет риски и для РФ, поскольку, ракета может дать осечку и упасть рядом с российским городом.
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- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 60 800 своих военных, за минувшие сутки — 370.
- Войска РФ ударили по Никополю из Градов: повреждены более 30 многоэтажек и частных домов, город остался без воды.
- Россия перебрасывает в Украину росгвардейцев из Сибири и военных из Сирии, сообщили в Генштабе ВСУ.
- В результате ракетных ударов по двум района Харькова начались пожары на предприятии и объекте критической инфраструктуре, одна женщина погибла.
- Россия украла украинского зерна минимум на $530 миллионов, сообщается в расследовании AP.
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