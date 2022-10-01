220-й день войны — главное. ВСУ освободили Лиман, под Купянском нашли убитых россиянами гражданских, в Крыму произошел пожар на аэродроме 1 октября, 23:15 Военнослужащий Нацгвардии на уничтоженном мосту через Северский Донец в Святогорске Донецкой области, 1 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Суббота, 1 октября — 220-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные новости за сегодня.

Защитники Украины освободили Лиман



В субботу, 1 октября, в Сети появилось видео с украинскими военнослужащими, которые поднимают флаг Украины возле стелы в Лимане. Вскоре пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои.



Видео дня

«Украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа какого-то псевдореферендума», — сказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Позже бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады и батальона Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого сообщили, что освободили и взяли под контроль Лиман.

Министерство обороны страны-агрессора России заявило об отступлении своих войск из Лимана, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что по состоянию на утро 1 октября российские военные в Лимане просили руководство разрешить им выйти из города, но получили отказ.

В восточной группировке войск перед этим подтвердили освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.

Российские оккупанты расстреляли колонну гражданских автомобилей под Купянском

В субботу стало известно, что 25 сентября россияне расстреляли колонну из семи машин с гражданскими в «серой зоне» между захваченным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела колонны погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.

По данным СБУ, нападение на мирных жителей совершила российская ДРГ, которая почти в упор расстреляла машины из стрелкового оружия. Несколько человек спаслись и сейчас дают показания.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты похитили гендиректора Запорожской АЭС

В Офисе генерального прокурора заявили, что открыли уголовное дело по факту похищения гендиректора ЗАЭС (ч. 1 ст. 438 УК Украины, нарушение законов и обычаев войны). По данным правоохранителей, российские военные остановили машину Игоря Мурашова по пути от станции к захваченному Энергодару и силой увезли в неизвестном направлении.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию, что российские оккупанты «временно задержали» Мурашова. В агентстве потребовали разъяснений от страны-агрессора.

Глава Энергоатома Петр Котин заявил, что РФ пытается «передать» Запорожскую АЭС российской энергетической компании Росатом. Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения.

В оккупированном Крыму произошел масштабный пожар на аэродроме Бельбек

Вечером 1 октября появились сообщения о пожаре на аэродроме Бельбек во временно оккупированном РФ Крыму.

Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о «внештатной ситуации» на аэродроме Бельбек. По его словам, якобы при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, из-за чего началась детонация боекомплекта. Пилот, по его словам, успел эвакуироваться. Развожаев уверяет, что пожар быстро потушили, а аэродром не пострадал.

СНБО ввел санкции против более 3600 физических и юридических лиц РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, которые «не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права или которые так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов».

В списке в том числе фигурируют:

дети и родственники российского диктатора Владимира Путина и его близкого окружения;

представители региональных элит и властей России;

олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, включая граждан Украины;

коллаборанты, перешедшие на сторону врага;

высокопоставленные должностные лица государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава вооруженных сил России;

представители т. н. «правительств ЛНР/ДНР», оккупационной « власти» АР Крым и главари незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

По информации осведомленного источника НВ, в списке оказались российский олигарх Олег Дерипаска и миллиардер Михаил Фридман, которому принадлежит в Украине Альфа-банк.

Заявление Украины на вступление в НАТО стало неожиданностью для администрации Байдена — Politico

Издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, ознакомленных с внутренними дискуссиями, сообщило, что заявление Украины о стремлении к ускоренному вступлению в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что перед подачей заявки на вступление в НАТО Украина проводила консультации с Альянсом.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров партнеры страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре безопасности.

Лукашенко превратил Беларусь в плацдарм для армии РФ — ЦПД

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, 20 сентября из РФ в Минск прибыли 130 наемников ЧВК Лига (Вагнер), которые могут быть вовлечены в организацию провокаций на белорусско-украинской границе.

По предварительным данным, сейчас на территории Беларуси находится около 1 тысячи российских военных, размещен один дивизион ракетного комплекса Искандер, три дивизиона С-300 и C-400, которые осуществляют запуски крылатых ракет по Украине.

Новости одной строкой

По данным Министерства обороны Великобритании, для удара по автоколонне оккупанты, вероятно, использовали зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия, что свидетельствует о дефиците боеприпасов у РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.

МИД Украины обратился в Международный суд ООН из-за попыток аннексии украинских территорий Россией.

Во время разбора завалов в Николаеве после ночного российского обстрела спасатели обнаружили тело молодой женщины. Оккупанты разрушили несколько квартир в пятиэтажном жилом доме, повредили частные дома, складские помещения и здания на территории автотранспортного предприятия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил заявку Украины на членство в Альянсе.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в секторе обороны Украина уже сотрудничает с НАТО глубже, чем некоторые формальные члены Альянса, и в дальнейшем готова углублять фактическую интеграцию.

В МИД Турции заявили, что не признают незаконную аннексию Россией четырех областей Украины, о которой накануне объявил диктатор Владимир Путин.

СБУ сообщила о подозрении еще девяти организаторам российских псевдореферендумов на временно захваченных украинских территориях, среди которых главарь боевиков « ЛНР» Леонид Пасечник.

В Киеве несколько сотен человек вышли на акцию с призывом освободить всех украинских военных, находящихся в российском плену.

По данным французского издания Le Monde, Франция готовится поставить Украине новую партию САУ Caesar, изъятых из заказа Дании. Страна может отправить от шести до 12 самоходных артиллерийских установок из 15, которые просила Дания.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что российского пилота Александра Красноярцева, пойманного после бомбардировок Чернигова, обменяли на украинских летчиков около четырех месяцев назад.

Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за подписание закона о выделении дополнительного финансирования для помощи Украине на сумму $12,35 миллиарда.

Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 млн долларов помощи Украине. Средства будут направлены на удовлетворение « насущных потребностей, возникших в результате вторжения России».

С 1 октября киевский McDonald’s начнет работать в обычном режиме. Залы для посетителей будут работать с 9:00 до 20:00 и будут закрываться во время воздушных тревог.

Успехи вокруг Оскола и Лимана обвалят весь северный фронт РФ – Игаль Левин https://www.youtube.com/embed/X7RzfiES3uQ