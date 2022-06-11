День захисників
і захисниць.
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мільйонів українців
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Отримай пораду або слушну думку від українського філософа та мудреця Григорія Савича Сковороди.
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