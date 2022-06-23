За сутки оккупанты более 80 раз обстреляли Сумскую область

23 июня, 00:02
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Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Последствия вражеских обстрелов в Сумской области (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В течение суток, 22 июня, оккупанты совершили более 80 обстрелов по территории Сумской области. По крайней мере один человек погиб.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Русские открыли огонь из автоматов в сторону Юнаковской общины, обстреливали Старые Вырки и Атинское в Белопольской общине. Обстрелы повредили здание Атинского психоневрологического интерната, водонапорную башню и местную ферму.

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В полдень враг стрелял из минометов по Глуховской общине. Россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство над Великописаревской общиной, после чего открыли минометный огонь. В результате атаки погиб один человек.

Около 15 часов по Хотинской общине оккупанты стреляли из минометов и автоматического стрелкового оружия. Впоследствии в 16:30 открыли огонь по окрестностям этой же общины из реактивной артиллерии.

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После 17 часов атаки потерпела Шалагинская община. Всего очевидцы насчитали около 30 прилетов из реактивных систем залпового огня. Жертв и разрушений в результате атак нет.

Около 18 часов вражеский беспилотник сбросил взрывчатку над Глуховской общиной, пострадавших нет.

Почти в 21 часа на территории Ахтырского района на вражеской мини взорвалась полиция. Двое полицейских, сидевших в ней, получили ранения.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Сумская область Война России против Украины

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