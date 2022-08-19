«А потом пришли „братья“»: на НВ состоится премьера цикла документальных фильмов о войне 19 августа, 08:31 Спецпроект Начиная с 22 августа на разных медиаплатформах пройдут первые показы четырех лент цикла (Фото:ОПУ)

Ко Дню Независимости украинские медиа покажут премьеру цикла документальных фильмов о войне России против Украины. Название цикла — А потом пришли «братья».



Начиная с 22 августа на разных медиаплатформах пройдут первые демонстрации четырех лент, снятых Объединением Украинских Продюсеров (ОУП) уже во время войны: Мариуполь. Неутерянная надежда, Девять жизней, Вокзал надежды и Потерянный дом. Главными партнерами акции стали мощные украинские медиаплатформы — НВ и 24 канал.

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Цель акции — максимально полно показать войну так, как способен только кинематограф: с более глубокими нарративами, более длинным хронометражем, более сильным зрительским погружением. Показ фільмов также пожжержівают Также акцию поддержат Суспільне, Starlight Media, Радио Свобода, Megogo, Sweet.tv, Киевстар ТВ.

«Мы празднуем годовщину независимости в момент, когда против нашей независимости, против нас развязана полномасштабная война ядерной страной. Страной, ведущей с нами эту войну уже сотни лет. Сейчас в этой войне мы все рядом с ВСУ. Наш вклад — это фильмы об украинцах, которые благодаря своей силе, воле и любви обязательно победят», — комментирует Алла Липовецкая, соучредительница ОУП.

Объединение Украинских Продюсеров основано в марте 2022 года семью опытными теле- и кинопродюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.

Соучредитель ОУП, продюсер акции Владимир Бородянский, говорит: «Война продолжается. Герои наших фильмов смогли выжить. Сейчас на глазах всего мира россияне с помощью своих марионеток и квазиреспублик готовят показательный „трибунал“ над защитниками Мариуполя в наш День Независимости. В качестве подготовки к трибуналу „ДНР“ и „ЛНР“ отменили мораторий на смертную казнь, построили железные клетки и приглашают на судилище зрителей. Оно планируется в помещении Мариупольской филармонии, на которую россияне сбрасывали бомбы, когда там укрывались гражданские. Нормы международного гуманитарного права запрещают осуждение военнопленного за участие в вооруженном конфликте. Россияне пытаются стереть саму память о своих преступлениях и создать иную псевдореальность. Они пытаются уничтожить все возможные упоминания своих преступлений в Мариуполе. Наш фильм Мариуполь. Неутраченная надежда изначально ставил целью зафиксировать все, что мы можем, чтобы не дать исказить реальность».

Лента Мариуполь. Незабываемая надежда покажет российско-украинскую войну глазами простых людей, переживших первый месяц вторжения в Мариуполе. Это фильм-свидетельство, фильм-правда рядовых горожан, оказавшихся внутри войны.

Девять жизней раскроет тему домашних животных на войне в различных ракурсах, от вывоза зоопарка из зоны боевых действий до Котопапы — спасителя кошек.

Вокзал надежды (Berlin. HopeBahnhof) расскажет истории украинских беженцев и европейских волонтеров: это фильм о глубинах гуманизма, которые человек открывает в себе, иногда неожиданно даже для самого себя.

Потерянный дом снят весной 2022 года, сразу после освобождения Киевской области от российских войск. В нем показаны эмоции украинцев, лишившихся дома в результате оккупации.

«Наши первые четыре проекта — фильмы об удивительно сильных духом людях, — говорит соучредительница ОУП Дарья Легони-Фиалко. — Сложно поверить, что человек способен это выдержать, но украинцы уже шесть месяцев удивляют весь мир. Мы надеемся, что наши фильмы не только расскажут о войне так, как ее видят украинцы, но и смогут поддержать самих украинцев».

После акции все эти фильмы будут показаны в телеэфире в рамках национального марафона Єдині новини, а также за рубежом — об этом сейчас ведутся переговоры с международными дистрибьюторами.

Прказ фильмов также поддержат Суспільне, Starlight Media, Радио Свобода, Megogo, Sweet.tv, Киевстар ТВ.

Объединение Украинских Продюсеров создали Владимир Бородянский, Дарья Легони-Фиалко, Алла Липовецкая, Марина Квасова, Игорь Сторчак, Виктор Мирский, Ирина Заря. Миссия объединения — съемка фильмов о российско-украинской войне. Кроме завершенных четырех фильмов в производстве ОУП есть еще девять документальных фильмов и одна художественная лента, которая стала первой съемкой полнометражного игрового кино в Украине с начала войны.

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